Morawiecki: zatrzymać drożyznę Tuska!

Nie ma CPK, nie ma atomu, nie ma zerowego VAT na żywność, ale za to mamy wyższe ceny, mamy drożyznę, która atakuje Polaków ze wszystkich stron. To trzeba zatrzymać – mówił na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości były premier Mateusz Morawiecki.

Ten rok drożyzny można podsumować w następujący sposób. Zlikwidowali tarcze osłonowe, które chroniły miliony Polaków, miliony polskich gospodarstw domowych. Zasadniczo podnieśli ceny żywności, likwidując „zerowy” VAT na żywność – ocenił wiceprezes PiS.

„Ale nie dość tego. Oni sami zastymulowali inflację. Puścili na żywioł ceny energii, gazu, ciepła, wywozu śmieci, usługi komunalne, dostawy wody. To jest wszystko, co uderza dziś we wszystkich Polaków, w każdą rodzinę w Polsce” – podkreślał Mateusz Morawiecki.

Inflacja odczuwalna znacznie wyższa niż oficjalne wskaźniki

„Oni mówią, że inflacja wynosi 5 procent. Wyjdźcie do sklepu, zobaczcie ile kosztują różne produkty, a ile kosztowały rok temu. W Biedronce ten sam koszyk zakupów zdrożał przez rok o 26 proc. W Lidlu 25 proc. wyżej niż w zeszłym roku. Obecny premier wykazał się, bo nawet w najtańszych sklepach pojawiła się drożyzna i to ona uderza w zwykłych ludzi, w emerytów, w każdą polską rodzinę To trzeba natychmiast zatrzymać” - postulował Marawiecki.

Za naszych rządów inflacja była zjawiskiem zewnętrznym. Dziś rząd ma narzędzia, by wpływać na poziom cen. Wzywam do natychmiastowe procedowania projektu ustawy, który Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie o obniżce stawki VAT do zera na żywność.

Kolejna podwyżka cen energii w planach „koalicji drożyzny”

Od 1 stycznia „koalicja drożyzny” planuje kolejną podwyżkę – ceny energii wzrosną o kolejne 15 proc.! Dziś Polacy płacą za energię najwięcej w Europie i na poziomie jednym z najwyższych na świecie. Te efekt braku działania ze strony rządzących. Tarcze osłonowe powinny być szeroko zastosowane. Projekt ustawy o tarczach osłonowych, podpisany przez 140 tys. osób marszałek Szymon Hołownia wstawił faktycznie do parlamentarnej zamrażarki - tłumaczył były premier.

Dziura budżetowa rośnie, a realnych działań nie ma. Tak, tak! „Drogi pan premier! Za jego czasów nawet ciepła woda stała się droga, stała się luksusem. Bo ceny wody, ceny wody ciepłej poszły dramatycznie do góry” – mówił polityk.

Niech ten rząd weźmie się do roboty, niech zablokuje podwyżki, które sami spowodowali. Rządzący powinni zacząć dbać o zwykłą polską rodzinę, o każdego Polaka, zamiast brutalnie rozkręcać drożyznę, napędzać inflację! - postulował Mateusz Morawiecki

