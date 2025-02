Drożyzna to jest znak rozpoznawczy tego rządu – Myślisz Tusk, mówisz drożyzna – rozpoczął swoją konferencję były premier Mateusz Morawiecki, której hasło brzmiało „Portfele Polaków vs DrożyznaTuska”.

Mateusz Morawiecki rozpoczął od prezentacji kolejnego klipu „Portfele Polaków vs DrożyznaTuska”.

Na różnych spotkaniach ludzie przynoszą mi „rachunki grozy”. „Boimy się popatrzeć na wartości podwyżek cen gazu, podwyżek cen energii, ciepła”. Rachunki te rosną czasem o 50 proc. w skali roku. To są faktyczne problemy Polaków – mówił Mateusz Morawiecki.

Dziś Polacy mogą sobie przypomnieć zapowiedzi Donalda Tuska z kampanii wyborczej, że po 100 dniach będą mieć więcej w portfelach, a ceny w sklepach będą niższe - wskazywał były premier.

„Wzywam Tuska do natychmiastowego obniżenia cen żywności”. Jest na to prosty sposób, z którego skorzystał rząd Zjednoczonej Prawicy – obniżyć stawkę VAT do 0 procent! – wskazywał były premier.

Tymczasem ceny są coraz wyższe: marchew 160 proc. więcej od wyborów z października 2023 roku, ryż – 60 proc. więcej od wyborów, jajka i masło – 46 proc. więcej od października 2023 – wyliczał polityk PiS.

Hasło „Drogo, drożej, Koalicja Obywatelska” to hasło najlepiej opisująca dziś rzeczywistość życia w Polsce. Niech rząd wreszcie zacznie realizować swoje obietnice – wskazywał Mateusz Morawiecki.

Budżety domowe Polaków muszą mierzyć się z ciężkim K.O. Rosnąca drożyzna uderza co dnia w portfele polskich obywateli. To efekt działań obecnej koalicji rządzącej. Niestety - i przyznaję to ze szczerym smutkiem - drożyzna to znak rozpoznawczy rządu Donalda Tuska - napisał Mateusz Morawiecki po konferencji na portalu X.