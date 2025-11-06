PKO BP świetnie zarabia na odsetkach

Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego za 9 miesięcy 2025 roku wyniósł 7 mld 967 mln zł - podał w czwartek bank w raporcie finansowym. To wynik o ponad 1,1 mld zł wyższy niż w analogicznym okresie 2024 roku.

W czwartek PKO BP opublikował swoje wyniki finansowe po 3 kwartałach 2025 r. Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO BP wyniósł 7 mld 967 mln zł – podał bank. Zysk przypadający na akcję wyniósł 6,37 zł. W analogicznym okresie roku 2024 zysk netto grupy banku sięgał 6 mld 858 mln zł a zysk przypadający na akcję wynosił 5,49 zł.

Poprawił się wynik z odsetek, ale też rosną koszty

W komentarzu zarządy banku do wyników finansowych czytamy, że na wynik netto wpływ miała poprawa o przeszło 2,05 mld zł w ujęciu rok do roku wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom przeszło 22,96 mld zł, a m.in. to dzięki wyższemu o ponad 2,2 mld zł wynikowi z tytułu odsetek. Jednocześnie wzrosły koszty działalności o 732 mln zł oraz pogorszył się wynik z tytułu odpisów o 58 mln zł (na co wpływ miały wyższe koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych).

Szybko rośnie rentowność kapitału

Z komentarza wynika też, że po 9 miesiącach br. rentowność kapitału mierzona wskaźnikiem ROE wyniosła 19,6 proc., a więc wzrosła – licząc rok do roku – aż o 3,6 pkt. proc. Zwiększyła się marża odsetkowa, liczona w ujęciu rocznym, i wyniosła 4,88 proc. (wzrost o 0,16 pkt. proc.), na co wpływ miał „wzrost zannualizowanego wyniku odsetkowego, związany głównie ze spadkiem kosztów od depozytów klientów i wzrostem przychodów odsetkowych od papierów wartościowych”. Wskaźnik C/I w ujęciu rocznym zmniejszył się o 0,3 pkt. proc. i wyniósł 29,9 proc. Zarząd banku zwrócił w komentarzu uwagę także na spadek kosztów ryzyka, które poprawiły się o 0,07 pkt. proc. i wyniosły -0,34 proc.

Aktywa Grupy PKO BP sięgają ponad 550 mld zł

Zarząd podał także, że po trzech kwartałach 2025 roku suma aktywów grupy osiągnęła poziom niemal 555 mld zł (wzrost liczony rok do roku o 48 mld zł),a depozyty klientów wyniosły 440 mld zł. Finansowanie udzielone klientom wyniosło niemal 305 mld PLN (wzrost o 28 mld zł w ujęciu rocznym), a wzrosty „dotyczyły większości pozycji z wyjątkiem kredytów walutowych bankowości hipotecznej oraz należności faktoringowych segmentu korporacyjnego”.

„W III kwartale 2025 roku Grupa Kapitałowa Banku odnotowała dalszy wzrost skali działania, w szczególności zwiększając w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego: liczbę klientów o blisko 324 tys. do poziomu ponad 12,4 mln, głównie w segmencie klientów detalicznych, liczbę obsługiwanych rachunków bieżących o blisko 283 tys. sztuk do poziomu 9,7 mln szt.” – czytamy w komentarzu zarządu PKO BP.

Bank podał także, że na koniec września udział PKO BP w rynku kredytów wyniósł 18,6 proc., co oznacza wzrost o 0,4 proc. w stosunku do końca września 2025 r.

PAP

