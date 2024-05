Sukces polskiej uczelni! "Tysiące cytowań"

W 2023 roku naukowcy z Politechniki Opolskiej byli cytowani ponad 16 tysięcy razy na całym świecie - poinformował PAP prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju uczelni. W 2020 roku pracownicy tej samej uczelni byli cytowani 6,7 tys. razy.

Jak przekazał prof. Królczyk, pracownicy Politechniki Opolskiej - na podstawie bazy Web of Science Core Collection - obliczyli ilość cytowań prac naukowców tej uczelni w publikacjach na całym świecie. Okazało się, że od kilku lat liczba cytowań znacząco wzrosła. W 2020 roku było ich 6,7 tysiąca, w 2021 roku - ponad 11 tysięcy, w 2022 - 14 520. W ubiegłym roku 310 naukowców było cytowanych 16 027 razy.

Mała tradycja

„To już nasza mała tradycja, że co roku liczba cytowań naszych naukowców wzrasta, co świadczy o systematycznej budowie potencjału uczelni. Oprócz oczywistej satysfakcji, to przede wszystkim jasna informacja nie tylko dla nas, dla naszych studentów, ale również dla przemysłu, partnerów politechniki, że badania, których efektem są publikacje, nie odbiegają od poziomu światowego” – podkreślił prof. Królczyk.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Projekt „Likwidacja”. Koniec z finansowaniem PFN

Ale idzie awantura! Rząd chce zakazu wielu typów polowań

Polski gigant przejmuje słynny czeski alkohol!

Na te działki zrobiła się moda. Stawki ostro w górę!

Naukowiec zapewnił, że dane o liczbie cytowań to nie tylko bicie rekordów na coraz większe liczby, ponieważ dane te wskazują na wyższe pozycjonowanie uczelni i są dowodem na zainteresowanie pracami opolskich naukowców także poza granicami naszego kraju.

Pierwsze miejsce

„Niedawno Politechnika Opolska zajęła pierwsze miejsce w Polsce w rankingu Research.com z obszaru inżynierii mechanicznej. Zaklasyfikowano do niego tylko sześć polskich uczelni. W zeszłym roku Politechnika Opolska jako jedyna uczelnia w regionie została zakwalifikowana na Listę Szanghajską, a w obszarze inżynierii mechanicznej zajęła pierwsze miejsce w Polsce. W globalnym zestawieniu żadna uczelnia z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Węgier, Czech, Izraela, Austrii, Finlandii, Indii, Irlandii czy Brazylii nie została tak wysoko oceniona jak Politechnika Opolska” – podkreślił prof. Królczyk.

PAP/ as/