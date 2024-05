Wakacje kredytowe obciążeniem dla PKO BP

Skutkiem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, czyli tzw. wakacji kredytowych będą wyniki Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski w drugim kwartale tego roku oraz w całym 2024 roku. Zostaną one obciążone kwotą około 489 mln złotych - poinformował zarząd banku.

Zarząd PKO BP szacuje, że wyniki grupy kapitałowej banku w drugim kwartale oraz w całym 2024 roku zostaną obciążone poprzez dokonanie korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 489 mln złotych, w tym korekty wartości bilansowej brutto kredytów hipotecznych PKO Banku Hipotecznego w kwocie około 61 mln złotych - podano komunikacie PKO BP.

PKO BP z ponad 5 mld zysku

Jak wskazał bank, to efekt wejścia w życie przepisów o tzw. wakacjach kredytowych, czyli nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Zgodnie z nowymi przepisami klienci będą mieli możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego do dnia 1 lipca 2022 r. w walucie polskiej w wymiarze dwóch miesięcy od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. oraz w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

„Szacunek oparty jest na założeniu, że około 24 proc. klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w polskich złotych będzie uprawnionych i zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych. Ostateczna wartość korekty uzależniona będzie między innymi od liczby klientów korzystających z wakacji kredytowych” - poinformował bank.

PAP/bz

