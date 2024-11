Polski kadłub dla amerykańskiego myśliwca. „Znaczący sukces”

PZL Mielec, firma należąca do Lockheed Martin, osiągnęła znaczący sukces, skutecznie integrując pierwszą wyprodukowaną w Polsce strukturę kadłuba F-16 Block 70/72 z całym odrzutowcem, co miało miejsce w zakładzie w Greenville w Karolinie Południowej.

Udana operacja na linii produkcyjnej

Po raz pierwszy tylny kadłub z PZL Mielec został połączony z samolotem na linii produkcyjnej. Produkcję tylnego kadłuba w PZL Mielec ukończono w sierpniu 2023 r., potem został on wysłany do zakładzie w Greenville w Karolinie Południowej.

Proces „dopasowywania”, który obejmuje precyzyjne ustawienie i bezpieczne przymocowanie tylnej części F-16 do głównego kadłuba, jest kluczowym etapem budowy samolotu. Ta wrażliwa procedura, wykonywana przez wysoko wykwalifikowanych techników, zapewnia integralność strukturalną i wydajność odrzutowca. Pomyślne zakończenie tego procesu pozwala F-16 przejść przez linię montażową, co wieńczą rygorystyczne testy i finalna dostawa do zagranicznych klientów.

Kadłub F-16 po pełnej integracji na linii produkcyjnej w fabryce Lockheed Martin w Greenville w USA / autor: materiały prasowe Lockheed Martin

Ważne osiągnięcie polskiej zbrojeniówki

„Ten sukces to powód do dumy dla całego zespołu PZL Mielec” — powiedział Janusz Zakręcki, prezes zarządu, dyrektor naczelny PZL Mielec.

„Nasi pracownicy, a są wśród nich jedni z najbardziej wykwalifikowanych techników w branży, udowodnili, że Polska jest w stanie wnieść znaczący wkład w globalny przemysł obronny. To osiągnięcie nie tylko wzmacnia zdolności obronne kraju, ale także umacnia pozycję Polski, jako kluczowego gracza na arenie światowej„.

„Osiągnięcie jest dowodem silnego partnerstwa między Lockheed Martin i PZL Mielec” — dodał OJ Sanchez, wiceprezes Integrated Fighter Group, Lockheed Martin.

„Udana integracja tylnego kadłuba to nie tylko ogromne osiągnięcie techniczne, ale także dowód rosnących możliwości Polski w zakresie zaawansowanej produkcji obronnej. Ta współpraca wzmacnia naszą globalną sieć produkcyjną i strategiczną rolę, jaką Polska odgrywa we wspieraniu idei 21st Century Security® dla naszych międzynarodowych klientów”.

170 mln dolarów zainwestowanych w PZL Mielec

Współpraca między Lockheed Martin i PZL Mielec przyniosła już ponad 170 milionów dolarów zainwestowanych w modernizacyjne zakładu zatrudniającego dziś 1650 wykwalifikowanych pracowników, lidera w dziedzinie zaawansowanej produkcji zbrojeniowej.

Materiały prasowe, oprac. Sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zyski banków wzrosły w skali roku o blisko połowę!

Przemysł osiągnął dno dołka. Teraz w górę?

Koniec z tanim KRUS-em?

»» Czy rząd Donalda Tuska wróci do wyprzedaży polskiego majątku - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24