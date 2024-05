Cudzoziemca zatrudnisz szybciej - zobacz jak!

Będzie nowa ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy – dowiedział się „DGP”. Przygotowuje ją Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak napisano, „regulacja ma przyspieszyć postępowania administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców”.

Cyfryzacja procesu

„Proces ma być scyfryzowany, a systemy informatyczne mają ułatwiać weryfikację przesłanek wydawania zezwoleń na pracę lub wpisu oświadczeń do ewidencji. Ustawa ma być też odpowiedzią na aferę wizową ujawnioną w 2023 r. – ma ograniczyć nadużycia dotyczące m.in. wyłudzania zezwoleń na pracę tylko po to, żeby wjechać do strefy Schengen. I eksperci, i przedsiębiorcy czekają na nowe regulacje” - przekazano.

