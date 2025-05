Oszuści mają nową metodę - zobacz jaką!

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ostrzega przed telefonami od osób podszywających się pod jego przedstawicieli. W czwartkowym komunikacie Fundusz podkreślił, że jego pracownicy nigdy nie dzwonią do deponentów, by uzyskać informacje o ich rachunkach bankowych ani nie proszą o podanie haseł.

BFG przekazał, że otrzymuje od swoich klientów informacje o telefonach od osób podszywających się pod pracowników Funduszu. Poinformował, że jego pracownicy nigdy nie proszą deponentów o podanie haseł do rachunków bankowych, kodów PIN/SMS ani innych informacji o danych deponenta. Przedstawiciele BFG nigdy też nie polecają dokonania przelewów czy wypłat gotówki z konta.

Fundusz zaznaczył, że jest instytucją gwarantującą bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tys. euro w polskiej walucie w razie spełnienia warunku tejże gwarancji.

Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności i czujności w sytuacjach, gdy ktoś podaje się za pracownika Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, innej instytucji lub banku twierdząc np., że nastąpiła próba włamania na konto bankowe lub inna nietypowa sytuacja. Należy w tej sytuacji pilnie skontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem w celu weryfikacji podanych informacji.

Dodał, że każdy klient może bezpłatnie zweryfikować czy kontaktował się z nim rzeczywisty pracownik BFG poprzez infolinię o numerze 800 569 341 działającą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. „pracownicy Funduszu nigdy nie dzwonią z numeru infolinii, służy on wyłącznie do odbierania połączeń” - podkreślono.

