Polacy już nie chcą euro? Poparcie spadło

Poparcie średniego i dużego biznesu dla przyjęcia wspólnej waluty lekko spadło z 54 proc. do 48 proc. 42 proc. jest przeciwna przyjęciu euro - podała w poniedziałek „Rzeczpospolita”.

Poparcie średniego i dużego biznesu dla przyjęcia wspólnej waluty lekko spadło do 48 proc. z 54 proc. rok wcześniej. 42 proc. jest przeciw – wynika z badań Grant Thornton. To głównie efekt pragmatycznego podejścia biznesu do realiów - podała w poniedziałek „Rzeczpospolita”. Z badań wynika także iż 10 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Zarządzanie ryzykiem

Przy braku politycznej decyzji o wejściu do strefy euro oraz przy stabilizacji złotego wobec euro polskie firmy nauczyły się zarządzać ryzykiem kursowym. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że samo euro nie jest remedium na wszystkie problemy życia gospodarczego.

Rzeczpospolita przypomina badania firmy Grant Thornton z 2011 r. Wówczas aż 85 proc. małych i średnich przedsiębiorców w Polsce popierało przyjęcie euro.

PAP/ as/