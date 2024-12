NBP na złotej ścieżce?

Według najnowszych danych Światowej Rady Złota, Narodowy Bank Polski (NBP) wyróżnił się jako największy nabywca złota w trzecim kwartale bieżącego roku. Dzięki intensywnym zakupom Polska awansowała na 12. miejsce w globalnym rankingu posiadaczy złota, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię, Portugalię i Arabię Saudyjską. To jednak nie koniec ambitnych działań – z kalkulacji firmy Tavex wynika, że w listopadzie NBP wzbogacił swoje rezerwy o kolejne 21,05 ton złota. Obecnie złoto stanowi 17,59 proc. aktywów rezerwowych banku. Jesteśmy już o krok od realizacji strategicznego celu – osiągnięcia 20 proc. udziału złota w narodowych rezerwach. Co kryje się za tym dążeniem i dlaczego ma ono dla nas tak duże znaczenie?

Światowy wyścig po złoto trwa, a Polska konsekwentnie zaznacza w nim swoją obecność. Prezes Narodowego Banku Polskiego od lat podkreśla potrzebę zwiększenia udziału złota w krajowych rezerwach walutowych do poziomu 20 proc.. Zarówno po październikowych, jak i listopadowych zakupach ten wskaźnik wynosi już niemal 18 proc., co oznacza, że realizacja ambitnego planu jest na wyciągnięcie ręki.

Według danych firmy Tavex, NBP w listopadzie dokupił kolejne 21,05 ton złota. Obecnie jego udział w aktywach rezerwowych wynosi 17,59 proc. (na koniec października 17,73 proc.), a łącznie rezerwy złota wynoszą 448,24 ton. Spadek udziału złota w aktywach rezerwowych względem poprzedniego miesiąca wynika z korekty cenowej, jaka miała miejsce w ostatnich tygodniach.

Dlaczego NBP wciąż intensywnie zwiększa swoje rezerwy złota?

Dlaczego NBP wciąż intensywnie zwiększa swoje rezerwy złota, podczas gdy inne banki centralne zwalniają tempo zakupów? Jednym z możliwych powodów jest dążenie do wzmocnienia postrzegania stabilności finansowej Polski. Relatywnie wysokie zakupy złota mogą również wynikać z naszego położenia geograficznego i związanych z tym ryzyk geopolitycznych, które utrzymują się za wschodnią granicą. Warto pamiętać, że złoto to nie tylko forma zabezpieczenia, ale także istotny element budowania zaufania na arenie międzynarodowej.

Pomimo ostatnich spadków cen, złoto monetarne pozostaje kluczowym elementem dywersyfikacji rezerw walutowych na całym świecie. Globalny popyt na ten kruszec sprawia, że jest jednym z najbardziej pożądanych aktywów, o które rywalizują państwa na wszystkich kontynentach. W obecnych czasach geopolitycznych napięć, złoto staje się gwarantem bezpieczeństwa finansowego dla wielu krajów – podkreśla Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex. Polska strategia zakupów złota to nie tylko krok w stronę większej stabilności finansowej, ale również sygnał, że nasz kraj traktuje bezpieczeństwo gospodarcze priorytetowo. W obliczu zmieniającego się krajobrazu globalnej ekonomii i polityki, złoto niezmiennie pozostaje symbolem wartości i gwarancją stabilności – podsumowuje.

Na koniec warto podkreślić, że w 2024 roku Polska regularnie plasowała się na szczycie zestawień banków centralnych z największymi zakupami złota w poszczególnych kwartałach publikowanych przez Światową Radę Złota. Nie inaczej było w ostatnim rankingu. Co więcej, dzięki intensywnym zakupom nasz kraj awansował na 12. miejsce w globalnym rankingu posiadaczy złota, wyprzedzając takie państwa jak Wielka Brytania, Portugalia czy Arabia Saudyjska. To imponujący skok o trzy pozycje r/r. Czy to będzie kolejny złoty rok i uda się osiągnąć upragnione 20 proc.? Na odpowiedź musimy poczekać jeszcze miesiąc.

Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex

