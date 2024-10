Finanse Polaków: Oczekujemy pogorszenia?

70 proc. Polaków nie spodziewa się pogorszenia swej sytuacji finansowej w ciągu roku - wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!

Najnowsza edycja cyklicznego badania pt.:„Postawy Polaków wobec finansów” wskazuje, że statystyczny Polak określa swoją sytuację finansową jako „średnią” i uważa, że w najbliższej przyszłości nie ulegnie ona zmianie. W sumie - jak napisano w publikacji - 70 proc. badanych nie spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej swoich gospodarstw ani w ciągu roku, ani w ciągu 5 lat. Niemal co piąty (16 proc.) spodziewa się poprawy w ciągu roku, a co czwarty (23 proc.) widzi szansę na pozytywną zmianę w horyzoncie 5-letnim.

„Co ciekawe, zarówno krótkoterminowe, jak i pięcioletnie prognozy dokonywane przez Polaków, dotyczące sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych, są bardziej optymistyczne niż te formułowane dla Polski i Europy – oceniła prezeska Fundacji Think! Anna Bichta. Zauważyła przy tym, że prognozy dla Polski są minimalnie lepsze niż w 2023 r. i znacznie lepsze niż w 2022 r.

Oszczędności to bezpieczeństwo

Wyniki tegorocznej edycji badania potwierdziły, że poczucie finansowego bezpieczeństwa wiąże się z poziomem posiadanych oszczędności. „Poczucie bezpieczeństwa finansowego dają Polakom oszczędności na poziomie przekraczającym półroczne dochody” - czytamy w publikacji. Zauważono też, że liczba oszczędzających regularnie co miesiąc Polaków rośnie: w 2024 roku to już 35 proc., podczas gdy w 2022 - 22 proc.

Wyliczono, że 80 proc. z oszczędzających odkłada poniżej jednej czwartej dochodów, a tylko co trzeci (32 proc.) ma zgromadzone środki wyższe niż jego trzymiesięczna pensja.

„Poczucie jednoznacznego bezpieczeństwa finansowego pojawia się dopiero wtedy, gdy w przypadku utraty pracy, czyli dochodu, moglibyśmy przeżyć pół roku” - komentuje Bichta.

Swoje oszczędności Polacy najczęściej trzymają na kontach oszczędnościowych i lokatach a także na bieżących rachunkach bankowych i w gotówce. Jeżeli zaś chodzi o inwestycje, to choć aż 85 proc. Polaków, widzi w inwestowaniu sens, ale tylko co trzeci faktycznie to robi lub planuje zrobić to w przyszłości.

Jak inwestujemy?

Badanie wykazało jednak, że statystyczny Polak zna tylko podstawowe instrumenty inwestycyjne jakie jak np. obligacje czy akcje. Znacznie mniejsza jest wiedza o instrumentach takich jak jednostki TFI czy ETF .

„Zapytani o godne zaufania źródła wiedzy na temat inwestowania, Polacy wskazali własne doświadczenia i intuicję oraz rodzinę i znajomych” - powiedział prezes Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga Paweł Zegarłowicz. Zauważył jednak, że w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania deklarowane zaufanie do siebie spadło o 12 p.p., czemu towarzyszył wzrost zaufania do pracowników instytucji finansowych.

Jeśli chodzi o zadłużenie, to prawie dwa na pięć gospodarstw domowych w Polsce ma zaciągnięte zobowiązania finansowe, przy czym w zdecydowanej większości przypadków (70 proc.) zadłużenie to pozostaje na tzw. bezpiecznym poziomie, co oznacza, że miesięczna wysokość zobowiązań nie przekracza 30 proc. zarobków w gospodarstwie.

– To, że siedmiu na dziesięciu Polaków mających zaciągnięte zobowiązania finansowe, posiada kredyty na tzw. bezpiecznym poziomie, oznacza jednocześnie, że pozostała grupa ma zobowiązania powyżej tego progu, co czyni je ryzykownymi w kontekście możliwości spłaty – podsumowała Anna Bichta.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ukraińcy zaczynają omijać Polskę: co z rynkiem pracy?

Niemcy stracą na rządach Trumpa 180 mld euro

Rosja zajmie ten kraj? „Wylądowały bombowce”

»» Mateusz Morawiecki na antenie telewizji wPolsce24 o budżetowej dziurze Tuska, która szybko rośnie – oglądaj tutaj:

Badanie „Postawy Polaków wobec finansów 2024” zostało przeprowadzone we wrześniu 2024 roku na próbie 1182 dorosłych Polaków w wieku 18-74 lata. Badanie jest elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego, przez Fundację Think! w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga. Badanie zostało zrealizowane we współpracy merytorycznej z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

PAP/ as/

ewes/ drag/