Turystyka w Hiszpanii: turboprzychody 200 mld euro

W 2024 roku dochody sektora turystycznego w Hiszpanii przekroczą prawdopodobnie rekordowe 200 mld euro, a kraj odwiedzi do 95 mln turystów z zagranicy – podała we wtorek hiszpańska Rada Turystyki.

Będzie to historyczny wkład w produkt krajowy brutto (PKB) Hiszpanii na poziomie ponad 13 proc. – poinformował szef rady Juan Molas. W tym roku Hiszpanię może odwiedzić do 95 mln zagranicznych gości, w porównaniu do 85 mln w ubiegłym.

Sektor spodziewa się, że kolejny rok będzie podobny do obecnego. Głównym zagrożeniem dla branży mają być m.in. niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie, trudności w znalezieniu i szkoleniu pracowników oraz inflacja.

Rada skrytykowała również nowe przepisy dotyczące rejestracji podróżnych, które weszły w życie w poniedziałek. Resort spraw wewnętrznych zobowiązał hotelarzy, obiekty turystycznych, biura podróży i wypożyczalnie samochodów do gromadzenia szeregu szczegółowych danych swoich klientów.

Według rady rejestr będzie oznaczał „utratę konkurencyjności” Hiszpanii w porównaniu z innymi europejskimi krajami.

83 mln turystów przywiozło 111 mld euro

W pierwszych 10 miesiącach br. Hiszpanię odwiedziło 82,9 mln zagranicznych turystów, którzy wydali prawie 111 mld euro – podał we wtorek Narodowy Instytut Statystyczny (INE). Najwięcej podróżnych wybierało Katalonię, Baleary i Wyspy Kanaryjskie.

Światowa Rada ds. Podróży i Turystyki (WTTC) szacuje, że udział sektora turystycznego w rozwoju hiszpańskiej gospodarki będzie rósł – w 2034 r. może odpowiadać nawet za 17 proc. PKB tego iberyjskiego kraju.

W ostatnim czasie w Hiszpanii doszło też do nasilenia protestów przeciwko masowej turystyce i konsekwencji, jakie niesie ona dla mieszkańców poszczególnych regionów, w tym wzrostowi cen.

Z Madrytu Marcin Furdyna (PAP), sek

