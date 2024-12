Ostre cięcia stóp procentowych

Wczoraj Kanada zgodnie z oczekiwaniami obcięła stopy procentowe o 0,5 proc., pomimo tego, że już wcześniej były one wyraźnie niższe od tych z USA. Dzisiaj rano Szwajcarzy podjęli również decyzję o obniżce o 0,5 proc., co było dużym zaskoczeniem dla rynków walutowych.

Wzrost cen za oceanem przyspiesza

Inflacja konsumencka za oceanem przyspieszyła z 2,6 proc. na 2,7 proc., tak jak przypuszczano. Warto zwrócić uwagę, że nadal w USA wyższa od inflacji konsumenckiej jest ta bazowa. Jest to wskaźnik bez uwzględniania cen najbardziej zmiennych – żywności i energii. Wynosi on wciąż 3,3 proc.. Baryłka ropy naftowej na koniec listopada 2023 kosztowała za oceanem niemal 76 dolarów, a na koniec tego samego miesiąca bieżącego roku już równo 68 dolarów. To właśnie 10 proc. przeceny stawek ropy odpowiada za tą różnicę. Jak reagowały rynki na te dane? Tak jak powinny na informacje, że tempo obniżek stóp procentowych może w przyszłości spadać – umocnieniem waluty. Wczoraj kurs EURUSD zameldował się pierwszy raz od tygodnia poniżej poziomu 1,05.

Kanadyjczycy tną stopy procentowe

W USA zapowiada się na obniżkę stóp procentowych o 0,25 proc. w przyszłym tygodniu. Wczoraj, dokładnie tydzień przed decyzją FED, poznaliśmy komunikat Banku Kanady. Obniżono stopy procentowe o 0,5 proc. – z 3,75 proc. na 3,25 proc.. Kanada ma jednak obecnie trochę inne dane niż jej jedyny sąsiad lądowy. Inflacja wynosi równo 2 proc. i znajduje się jednak w trendzie spadkowym, pomimo odbicia w ostatnim miesiącu z poziomu 1,6 proc. do 2 proc.. Na uwagę zasługuje jednak szybko rosnąca stopa bezrobocia. Pomimo tego, że stopy procentowe są wyraźnie niższe niż w USA, kanadyjska gospodarka poradziła sobie znacznie gorzej z okresem, gdy były one wysokie. Obecne obniżki są nie tylko luzowaniem wynikającym z wolniejszego spadku cen, ale również próbą pobudzenia gospodarki, a tym samym rynku pracy. Pomimo silnej obniżki, dolar kanadyjski się umacniał. Powodem była zapowiedź spowolnienia tempa obniżek stóp na kolejnych posiedzeniach.

Szwajcaria zaskoczyła rynki

Szwajcarski Bank Narodowy pomimo zmiany prezesa w ostatnim czasie, nie zmienił apetytu na zaskakiwanie rynków. Dzisiaj niespodziewanie obniżył główną stopę procentową. Nie do 0,75 proc. – jak oczekiwali analitycy – ale od razu do 0,5 proc. Silniejsza od prognoz obniżka spowodowała bardzo szybkie i gwałtowne reakcje rynków. Po samej decyzji frank szwajcarski przez chwilę taniał, nawet o 2 i pół grosza. Jednak po chwili zaczął wracać do poprzednich poziomów. Najsilniejszy ruch było widać względem kursu euro. Warto jednak pamiętać, że pomimo tego, że Szwajcaria wraca już do niemal zerowych stóp procentowych, to frank szwajcarski w ostatnich dniach znajdował się blisko najsilniejszych wartości z ostatniego roku – a tym samym w historii – względem euro. Skoro był taki mocny, to była przestrzeń na przecenę.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:15 – strefa euro – decyzja w sprawie stóp procentowych, 14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

