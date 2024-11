Polski rynek spożywczy przyspiesza, choć ma pod górkę

Zdaniem analityków, wartość polskiego rynku spożywczego będzie rosła o 5 proc. rocznie do 2029 roku. Ewoluują także zachowania konsumentów. W kończącym się roku liczba osób ograniczających zakupy żywności z racji wyższych cen tych artykułów zmniejszyła się, w porównaniu z 2023 rokiem aż o 10 punktów procentowych.

W 2024 roku rynek spożywczy zdaje się stabilizować, mimo wcześniejszych wyzwań związanych z wysoką inflacją oraz z zeszłorocznego spadku jego realnej wartości.

Rośnie świadomość konsumentów

Klienci bardziej świadomie podchodzą do zakupów. Aż 85 proc. z nich kieruje się wpływem produktów na zdrowie swoje i bliskich, a 79 proc. chce kupować więcej towarów lepszej jakości, w tym pochodzących ze zrównoważonego rolnictwa.

Czynniki destabilizujące

Cały sektor rolno-spożywczy wciąż mierzy się z szeregiem poważnych wyzwań, które destabilizują sytuację finansową poszczególnych firm. Muszą one stawiać czoła m.in. niestabilnym łańcuchom dostaw. Nie bez znaczenia są również regulacje prawne forsowane przez Brukselę, jak Europejski Zielony Ład, strategia „Od pola do stołu”, strategia na rzecz bioróżnorodności, czy pakiet „Fit for 55”.

Źródło: PAP

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Miotła Tuska. Prezes GUS odwołany

Huta, reaktywacja! Polski kolos przejmuje upadły zakład

Koniec epoki w Olsztynie! Przegrali z konkurencją z Chin

»» Dr Zbigniew Kuźmiuk o rosnących problemach budżetu - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24