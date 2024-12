Na stacjach stabilizacja cen, ale paliwa drożeją w hurcie

W rozpoczynającym się tygodniu ceny paliw mogą utrzymać obecny poziom, możliwe są nawet obniżki w skali 2-4 groszy na litrze, głównie za sprawą uzyskiwania przez operatorów stacji dość wysokich marż, szczególnie na benzynach - zapowiadają analitycy portalu e-petrol. pl.

Z analizy e-petrol. pl wynika ponadto, że w okresie od 16 do 22 grudnia ceny benzyn i oleju napędowego w sprzedaży detalicznej będzie dzielił niewielki dystans cenowy, jednak nieco mniej za litr będą płacić właściciele samochodów benzynowych. Przeciętnie popularną „95” będzie można zaatakować po 5,96-6,08 zł/l, podczas gdy kierowcy samochodów z silnikiem diesla za paliwo do swoich aut będą płacić 6,05-6,16 zł/l, a właściciele samochodów z instalacja gazową - za litr LPG w najbliższych dniach powinni płacić ok. 3,14-3,22 zł.

Benzyna drożeje w hurcie

Jak informuje e-petrol .pl, średnia cena benzyny bezołowiowej 95 (E10) u polskich producentów wynosi obecnie 4651,60 zł netto za 1000 litrów – to o 40,80 zł więcej niż przed tygodniem. Niemal nie zmieniła się cena oleju napędowego, który kosztuje średnio w rafineriach 4820,40 zł netto – w porównaniu z ceną sprzed tygodnia to spadek o 2 zł.

„W ostatnim czasie kierunek zmian cen jest podobny dla obu gatunków paliw podstawowych, ale benzyna drożeje szybciej i dziś dystans cenowy pomiędzy tym paliwem a dieslem wynosi 168,80 zł, podczas gdy w połowie listopada było to 270 zł. Ostatnie dni przynoszą dalsze podwyżki cen paliw u polskich producentów paliw” - stwierdzili analitycy.

Z prognoz e-petrol .pl wynika, że rafinerie w Płocku i Gdańsku od soboty 14 grudnia, z uwagi na wzrosty cen paliw na rynku międzynarodowym, prawdopodobnie podniosą hurtowe ceny benzyn i oleju napędowego.

Analitycy przekazali też, że z ostatniego monitoringu cen na stacjach paliw, przeprowadzonego przez e-petrol. pl 11 grudnia 2024 r., wynika, że w tym tygodniu spadły koszty tankowania na polskich stacjach. Średnia cena benzyny Pb95 w Polsce w mijającym tygodniu obniżyła się o 1 gr i za litr tego paliwa trzeba średnio zapłacić 6,06 zł. Średnia cena detaliczna oleju napędowego zanotowała wyraźniejszy spadek, bo o 4 gr i w tym tygodniu za to paliwo płaciło się przeciętnie w kraju 6,14 zł. Kierowcy samochodów z zainstalowaną instalacją gazową, od kilkunastu tygodni przyzwyczajeni do wzrostów ceny LPG, mogli odetchnąć od podwyżek, bowiem autogaz, po jednogroszowej obniżce na stacjach kosztował przeciętnie 3,18 zł/l.

Na giełdach rosną ceny ropy naftowej

Jak wskazali analitycy, w mijającym tygodniu na rynku naftowym obserwowana była poprawa nastrojów wśród inwestorów, czego skutkiem był wzrost notowań surowca. Źródłem optymizmu były głównie zapowiedzi luzowania polityki monetarnej w Chinach, które dają nadzieję na ożywienie popytu na paliwa w Państwie Środka. Cena baryłki ropy Brent, która ubiegły tydzień kończyła na poziomie 71,12 dolarów, w czwartek ustanowiła lokalne maksima na poziomie 74 dolarów, a w piątek przed południem jej notowania pozostawały w rejonie 73,50 dolarów.

Według e-petrol .pl, bez wyraźnego ożywienia popytu na ropę rynek naftowy będzie musiał zmagać się w przyszłym roku z nadpodażą – na taki scenariusz wskazują najnowsze prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Analitycy MAE, m.in. w związku z planami chińskich władz, podnieśli swoje szacunki dotyczące tempa wzrostu przyszłorocznego popytu, ale nadal nie równoważą one przewidywanej podaży surowca.

PAP

