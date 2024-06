Ten kraj otrzyma miliardy od Microsoftu: Wszystko na SI

Szef amerykańskiego koncernu Microsoft Brad Smith ogłosił w poniedziałek w Sztokholmie, że jego firma zainwestuje w Szwecji 3,2 mld dolarów w „infrastrukturę chmurową i sztuczną inteligencję”.

„Technologia ta zmieni branże, w których szwedzkie firmy są światowymi liderami” - podkreślił Smith w obecności premiera Szwecji Ulfa Kristerssona. Dodał, że wybór Szwecji ma związek również z wejściem tego kraju do NATO.

Katalizator dla inwestycji

Premier Kristersson wyraził nadzieję, że inwestycja będzie „katalizatorem” dla kolejnych inwestycji w kraju.

Microsoft zamierza rozbudować istniejące już serwerownie w Sandviken, Gaevle na północ od Sztokholmu oraz w Staffanstorp pod Malmoe. Hale mają zostać wyposażone w 20 tys. zaawansowanych procesorów graficznych.

Amerykanie zobowiązali się również do zapewnienia szkoleń w zakresie sztucznej inteligencji dla 250 tys. osób, co odpowiada 2,4 proc. populacji Szwecji. Szkolenia ma nadzorować specjalnie powołana rada we współpracy z uczelniami i Urzędem Pracy z siedzibą na Uniwersytecie w Linkoepingu.

Podobne inwestycje na świecie

Od początku tego roku Microsoft zaprezentował kilka podobnych inwestycji w Niemczech, Japonii oraz Francji.

W Szwecji inwestycje światowych gigantów technologicznych w serwerownie, które pochłaniają duże ilości energii, budzą również obawy o wzrost cen prądu w związku ze zwiększonym popytem. Smith twierdzi jednak, że Microsoft zainwestuje w energię odnawialną również w tym kraju.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

PAP/ as/