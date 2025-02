Microsoft potwierdził 2,8 mld zł inwestycji w Polsce

Microsoft potwierdził kolejne inwestycje w Polsce, które sięgną 2,8 mld zł - poinformował w poniedziałek premier Donald Tusk po spotkaniu z prezydentem i wiceprezesem Microsoft Corporation Bradem Smithem.

„Niedawno rozmawialiśmy o inwestycjach innych firm w Polsce. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że te wiele miliardów, jakie pojawiły się na horyzoncie w Polsce, które były efektem naszych poprzednich spotkań, dzisiaj znajdują też potwierdzenie, to zainteresowanie Polską, tą konkretną inwestycją, jaką Microsoft zapowiada w Polsce. Dokładnie 700 mln dolarów, czyli 2 mld 800 mln na nasze. To jest ta inwestycja, jaką dzisiaj szefostwo Microsoftu potwierdziło, tu na Mazowszu. Jest to kontynuacja pierwszej fazy, która zakończyła się w 2023 roku” - powiedział premier.

Inwestycja Microsoftu w usługi chmurowe i moc obliczeniową w Polsce o wartości 700 mln USD do lata 2026 r., będzie wykorzystywana przede wszystkim na cyberbezpieczeństwo we współpracy z polskimi siłami zbrojnymi - powiedział wiceprezes Microsoftu Brad Smith po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Smith w poniedziałek poinformował, że inwestycje jego firmy w Polsce wyniosą 700 mln dolarów i jest to kontynuacja poprzednich inwestycji firmy.

„Zapowiadamy nową fazę - inwestycje w wysokości 700 mln dolarów (…), które będą realizowane od dziś do lata 2026 r.” - powiedział. Przypomniał, że Microsoft w 2020 roku zainwestował 1 mld dolarów tworząc tzw. region chmury w Polsce. Prace w tym zakresie zostały zakończone w 2023 r. Zapowiedziane w poniedziałek inwestycje - jak tłumaczył - to druga faza, która ma zwiększyć moc obliczeniową w Polsce i w tej części Europy.

Brad Smith wskazał, że moc ta ma być wykorzystywana przede „wszystkim do zwiększania cyberbezpieczeństwa we współpracy z polskimi siłami zbrojnymi„.

Wiceprezes Microsoft Corporation Brad Smith jest odpowiedzialny za kierowanie pracą firmy i reprezentowanie jej w kwestiach związanych ze stykiem technologii i społeczeństwa, w tym sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, prywatności, zrównoważonego rozwoju środowiska, praw człowieka, bezpieczeństwa cyfrowego, imigracji, filantropii oraz produktów i działalności dla klientów non-profit. Kieruje zespołem około 2000 profesjonalistów ds. biznesu, prawa i spraw korporacyjnych zlokalizowanych w 54 krajach i działających w ponad 120 krajach.

PAP, sek

