Rzeź na Wall Street! Z giełdy wyparował bilion dolarów

Notowania największych amerykańskich firm związanych z rozwojem sztucznej inteligencji oraz jej infrastrukturą zaliczyły ostry spadek w poniedziałek, w związku z zaprezentowaniem tańszego i wydajniejszego chińskiego modelu AI, DeepSeek R1.

Wśród dotkniętych spadkami firm jest największy producent chipów używanych do trenowania AI, NVIDIA, którego akcje spadły o ponad 12 proc. w ciągu godziny od otwarcia rynku, zaś mniejsze spadki odnotowały Microsoft, do którego należy amerykański lider AI, OpenAI, a także Meta i spółka-matka Google’a, Alphabet. Duże obniżki cen odnotowały też firmy energetyczne, a także związane z architekturą AI i obsługą centrów danych używanych do rozwoju sztucznej inteligencji. Notowania jednej z tych firm, Vertiv, spadły 25 proc.

Według szacunków Dow Jones Market Data cytowanych przez „Wall Street Journal” amerykańskie firmy notowane na giełdzie straciły ponad 1 bln dolarów wartości rynkowej.

Atak chińskiej sztucznej inteligencji

Poniedziałkowe spadki są wynikiem zaprezentowania nowego chińskiego modelu sztucznej inteligencji DeepSeek R1, który dorównuje amerykańskim konkurentom z OpenAI, Mety, Google’a czy xAI, lub je przewyższa, mimo że - jak twierdzą twórcy chińskiego modelu - miał wymagać znacznie mniejszych nakładów i powstać mimo braku dostępu do najbardziej zaawansowanych procesorów.

Jak zauważa „Washington Post”, pojawienie się DeepSeek podało w wątpliwość dotychczasowy model rozwoju AI, który opierał się na gigantycznych inwestycjach w bardzo energochłonne centra danych i zakup najbardziej zaawansowanych procesorów.

Dla Ameryki to wstrząs na miarę lotu rosyjskiego Sputnika w 1957 roku

Mający wpływy w nowej administracji USA inwestor z Doliny Krzemowej Marc Andreesen określił pojawienie się DeepSeek jako nowy „moment Sputnika” i „jeden z najbardziej niesamowitych przełomów, jakie widział„, porównując sytuację do wyprzedzenia USA przez ZSRR w wyścigu kosmicznym w latach zminej wojny.

»» O ogłoszeniu programu Stargate w sprawie technologii AI czytaj tutaj:

Pół biliona dolarów! Ameryka otwiera wyścig do AI

Do giełdowych spadków dochodzi kilka dni po tym, jak OpenAI, Softbank i Oracle ogłosili w Białym Domu plan rekordowych inwestycji w infrastrukturę AI, mających opiewać na nawet 500 mld dolarów w ciągu czterech lat. Akcje Oracle w poniedziałek również ostro straciły na wartości, spadając o niemal 10 proc.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szkoły prywatne lepsze od publicznych. „Masowa ucieczka”

Branża drzewna: w lasach „eksperyment na masową skalę”

Zgłoś dach z eternitu, bo grozi ci więzienie!

»»Małaszewicze: dlaczego rząd zwija strategiczną inwestycję? - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24