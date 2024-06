Pół roku rządów Donalda Tuska. Był plus, jest minus

Zespół Pracy dla Polski opublikował raport z pierwszego półrocza rządu Donalda Tuska pt. „Był Plus Jest Minus”, w którym szczegółowo poddaje analizie dotychczasową działalność rządu koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy – wskazuje portal wPolityce.pl

Z okazji upłynięcia półrocza rządów Donalda Tuska, Zespół Pracy dla Polski pod kierunkiem Mateusza Morawieckiego zaprezentował raport, który przedstawia szczegółową sytuację w kilku najważniejszych sferach działalności państwa, takich jak polityka społeczna, zdrowotna, edukacyjna i bezpieczeństwo.

Dokument wskazuje jak wygląda realizacja strategicznych inwestycji państwa, kluczowych dla gospodarczej pozycji Polski i jej bezpieczeństwa militarnego, socjalnego i energetycznego.

Wyniki „są miażdżące”.

„Polacy znowu zamiast myśleć o rozwoju, zaczynają obawiać się o przyszłość swoją i swoich rodzin” - powiedział na konferencji prasowej szef zespołu Mateusz Morawiecki.

Wygaszono „Tarcze” chroniące Polaków przed skutkami ostatnich globalnych zawirowań gospodarczych. Ograniczane są programy społeczne (zabrano blisko 900 zł z 14. emerytury). Zamiast działaniami skierowanymi do społeczeństwa, mamy do czynienia z działaniami wymierzonymi w społeczeństwo, szczególnie w jego najbardziej wrażliwą część. Tak należy oceniać także decyzje o podwyższeniu VAT na żywność od 1 kwietnia. Podobnym działaniem będzie praktyczne wyłączenie tarcz chroniących przed ceną energii i gazu po 1 lipca. To zwykli ludzie płacą koszty złych decyzji rządu — punktował były premier.

Droga złamanych obietnic

Było 100 obietnic - jest setka, ale rozczarowań. Nowy rząd koalicji bez ambicji woli niszczyć, niż budować. Tak można najkrócej podsumować pierwsze 6 miesięcy rządów KO i koalicjantów. Gdy rządziło @pisorgpl - sukces i ambicja były synonimami słowa Polska. Mój rząd realizował wizję rozwoju, która gwarantuje bezpieczeństwo i dobrobyt kolejnym pokoleniom. Donald Tusk wybrał drogę złamanych obietnic - napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

Zespół pracy dla Polski: Raport z pierwszego półrocza rządu Donalda Tuska

