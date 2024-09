Obawy Polaków rosną. Chodzi o decyzje rządu Tuska

Rośnie odsetek respondentów, obawiających się spadku dochodów swojego gospodarstwa domowego, a prawie połowa badanych obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu CBOS.

Spadek dochodów

W stosunku do poprzedniego takiego badania z maja br., udział ankietowanych, obawiających się spadku dochodów swojego gospodarstwa domowego, wzrósł z 20 do 25 proc., a odsetek przewidujących ich znaczny spadek wzrósł z 8 do 13 proc. Nie zmienił się udział badanych, liczących na wzrost dochodów i dalej wynosi 31 proc. Z kolei 37 proc. respondentów nie przewiduje zmian w tym obszarze.

Pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstwa

Jeśli chodzi o ocenę własnych perspektyw na przyszłość, to 35 proc. obawia się ich pogorszenia, a 37 proc. przewiduje ich poprawę. 35 proc. obawia się pogorszenia sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego, a na poprawę liczy 34 proc.

Pogorszenie sytuacji gospodarczej Polski

48 proc. ankietowanych obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej Polski, podczas gdy nadzieję na poprawę wyraża 30 proc.

Inflacja przyśpieszyła

W stosunku do majowego badania zwiększyły się oczekiwania inflacyjne. Jak przypomina CBOS, od tamtego czasu inflacja przyspieszyła. W maju było to 2,5 proc., w sierpniu już 4,3 proc. W ciągu trzech miesięcy odsetek uważających, że w najbliższych dwunastu miesiącach ceny będą rosły szybciej niż w ciągu ostatniego roku, wzrósł z 32 do 34 proc. Udział oczekujących wolniejszego wzrostu zmalał z 17 do 13 proc. 42 proc. ankietowanych uważa, że tempo wzrostu cen się utrzyma.

Badanie CBOS „Aktualności” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo między 26 i 29 sierpnia 2024 r. na liczącej tysiąc osób próbie dorosłych mieszkańców Polski.

