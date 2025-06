Karol Nawrocki: nie boję się Donalda Tuska

To jest okazja, aby podziękować wszystkim Polkom i Polakom, którzy oddali na mnie swój głos. To wszystko było możliwe dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki temu społecznemu zrywowi ” - powiedział prezydent elekt Karol Nawrocki w rozmowie z red. Michałem Karnowskim na antenie telewizji wPolsce24 w pierwszym wywiadzie po wygranych wyborach prezydenckich – relacjonuje portal wPolityce.pl

Czy Donald Tusk zaszkodził Trzaskowskiemu? - zapytał prowadzący wywiad.

Na pewno, szczególnie po wybrykach w ostatnim tygodniu kampanii, gdy powoływał się na znanego opinii publicznej freakfightera. Myślę, że ten ostatni tydzień także obnażył w pewnym sensie plany tej władzy. Polacy nie chcieli żyć w takim państwie, w którym monopol władzy decyduje o tym, czy my w ogóle jesteśmy akceptowalni społecznie — mówił Karol Nawrocki.

Dopytywany, czy jako prezydent będzie wstanie powstrzymać represje, które mają miejsce w Polsce, odpowiedział:

Smutny jest obraz Polski po tej kampanii wyborczej. (…) To są zgliszcza w wielu instytucjach państwowych wykorzystanych do kampanii wyborczej. Refleksje różnych organizacji o tym, że na te wybory wpływano również także za sprawą kapitału zagranicznego. Myślę o tym, jak Polskę przywrócić do kondycji, w której ludzi ufają instytucjom państwa polskiego i w których nie rządzi ten strach. Powinniśmy wszyscy prowadzić spór polityczny, bo spór polityczny jest częścią każdego systemu demokratycznego, ale on musi mieć pewne granice i o to, jako prezydent Polski będę z całą pewnością dbał. Nie można eliminować z życia publicznego ludzi na podstawie propagandy, kłamstwa, straszenia. To nie jest Polska w jakiej Polacy chcą żyć. My chcemy mieć swoje poglądy, móc je definiować, wyrażać.

Współpraca z Tuskiem

W rozmowie padło również pytanie o przyszłą współpracę z Donaldem Tuskiem:Jak relacje z premierem widzi prezydent elekt, szczególnie po tak podłych atakach ze strony mediów, ale i samego szefa rządu?

To było niesprawiedliwie, nie poważne i to nie powinno się wydarzyć szczególnie w czasie, w którym toczy się kampania wyborcza i kiedy nie mam możliwości odpowiedzenia na te pytania. Jako osoba monitorowana przez polskie służby od 2009 roku nigdy nie postawiono mi żadnych zarzutów, a próbowano stworzyć obraz odległy od rzeczywistości. Polska to jest ważna sprawa. W sprawach dobrych dla Polaków, w sprawach na które Polacy czekają jestem gotowy do tego, żeby siedzieć przy jednym stole z premierem polskiego rządu wobec którego jestem bardzo krytyczny. Z premierem, który według mojej opinii nie służy dobrze Polsce, ale (…) z całą pewnością są pewne rzeczy na które czekają Polacy i to powinno być wynikiem rozmowy prezydenta i premiera. Nie czuję się szczególnie przez Donalda Tuska dotknięty osobiście, bo myślę o Polsce. Myślę, że Donald Tusk zostanie z tym, co wydarzyło się w kampanii wyborczej — powiedział.

Musi się nastawić premier Tusk w takiej sytuacji na to, że będzie miał silny odpór z Pałacu Prezydenckiego. Dałem się poznać w ciągu ostatnich sześciu miesięcy kampanii jako ktoś, kto nie boi się Donalda Tuska. To, że jestem gotowy do rozmowy o sprawach dla Polski (…) nie oznacza, że dam się zabierać sobie kompetencje prezydenta Polski. Nie dam — zapewnił Nawrocki.

