„Sieci”: Ostateczny krach systemu Tuska

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” o zakulisowych działaniach Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mają najwyraźniej świadomość, że trwanie przy premierze grozi politycznym upadkiem – pisze Marek Pyza.

Ostateczny krach systemu Tuska

W artykule pt. „Ostateczny krach systemu Tuska”, Marek Pyza kreśli aktualny obraz polskiej sceny politycznej, w której choć premier wydaje się mieć pełnię władzy, jego pozycja opiera się na kruchych podstawach. Nadchodzący kryzys wieszczy wspólna kolacja liderów opozycji i rządzącej koalicji.

– Czwartkowy wieczór 2 lipca przyniósł ukojenie po upalnym dniu w Warszawie. Jednak na mokotowskim osiedlu Biały Kamień wydarzyły się wówczas rzeczy, które rozpętały polityczną burzę i zwiastują całkowitą zmianę klimatu […] Sprawa jest jasna: albo politycy Polski 2050 grzecznie podporządkują się premierowi, albo zostaną zniszczeni. Mieliśmy już próbkę tego, co oznacza drugi scenariusz. A pierwszy? Wystarczy spojrzeć na Nowoczesną – objaśnia kontekst sprawy Pyza.

Według naszych rozmówców akcja Hołowni była skoordynowana z prezesem PSL, który woli pozostać w cieniu, jeśli za chwilę miałby się podjąć poważniejszej roli. […] Lider Polski 2050 nie jest zainteresowany posadą szefa rządu. Podobnie jak nie stara się – wbrew medialnym spekulacjom – o przedłużenie marszałkowania. – Nie jest tajemnicą, że relacje między Hołownią a Tuskiem są fatalne – pisze publicysta „Sieci”.

Jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki

W tym samym czasie liberalni komentatorzy przedstawiają nowego prezydenta jako zimnego cynika. Podobne oskarżenia pojawiały się wcześniej wobec Andrzeja Dudy i śp. Lecha Kaczyńskiego. W tekście „Jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki” Piotr Gursztyn stara się odpowiedzieć kim tak naprawdę jest nowy prezydent elekt?

– Karol Nawrocki z pewnością nie jest tak straszny, jak go malują liberałowie, a Andrzej Duda tak miękki, jakby miało to wynikać z tego porównania. Inne są okoliczności, w których funkcjonował dotychczasowy prezydent, a nowy obejmuje urząd w zupełnie odmiennych warunkach – pisze publicysta.

Krucha relacja

Aleksandra Rybińska w artykule „Krucha relacja” analizuje relacje między kanclerzem Merzem a prezydentem Macronem oraz stosunki Merza z premierem Polski, który wcześniej był blisko związany z Angelą Merkel.

– Na razie relacje Merza i Tuska to dla polskiego premiera niezbyt udana podróż do Kijowa, spór o migrantów oraz nieszczęsny prowizoryczny kamień pamięci dla polskich ofiar III Rzeszy w Berlinie, na którego odsłonięcie nie pofatygował się żaden z nich. […] Może zmienił się styl rządzenia w Berlinie, ale zawartość jest ta sama. Merz nie chce szkodzić Tuskowi, ale pomagać – też niekoniecznie – podsumowuje publicystka.

Hołownia odmieniony

Szymon Hołownia, dotąd lojalny wobec Tuska, w kluczowym momencie wykazał się odpowiedzialnością i uchronił państwo przed poważnymi kryzysami. Jan Rokita w artykule „Odmieniony” wskazuje w jaki sposób ostatnie decyzje Szymona Hołowni znacząco zmieniły jego wizerunek i pozycję, odbiegając od jego dotychczasowego stylu i strategii politycznej oraz linii partii Polska 2050:

– I to właśnie sprawia, że marszałek Sejmu jest dziś tak ciekawym partnerem do rozmowy dla przywódcy PiS. Kaczyński nie napiera bynajmniej na szybkie odwrócenie sojuszów przez Hołownię, przeciwnie – daje mu czas, aby sam mógł dojrzewać do decyzji. […] Nawet nie będąc uczestnikiem spotkań lidera PiS z marszałkiem Sejmu, można być pewnym, iż tego ostatniego nikt tam nie namawiał do „zdrady” ani nie oferował mu żadnych stanowisk.

Strategia polityczna Romana Giertycha

Roman Giertych buduje poparcie wśród radykalnych przeciwników PiS, licząc, że gdy pojawi się pytanie o następcę Tuska, to właśnie on stanie się naturalnym kandydatem. W nowym numerze tygodnika „Sieci” Jerzy Szmit prześwietla strategię polityczną Giertycha:

Dzisiaj szykuje się on do kolejnego celu: zastąpienia Donalda Tuska na funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. […] umacnia swoją pozycję wśród najbardziej fanatycznych ośmiogwiazdkowców. Czeka na chwilę, gdy padnie pytanie: jeśli nie Tusk, to kto będzie w stanie powstrzymać PiS? Wtedy wszystkie oczy mają zwrócić się na Romana.

Tematy i komentarze

