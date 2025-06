„Sieci”: Groźna frustracja w obozie Tuska

Czy Tusk stracił kontakt z rzeczywistością i nie akceptuje zachodzących w niej zmian? W nowym numerze „Sieci” Marek Pyza zauważa, że to Donald Tusk jest największym przegranym wyborów, który nie potrafi pogodzić się z porażką i wizją kohabitacji z Karolem Nawrockim, dlatego zapowiada natężenie ognia.

Padł im system

W artykule „Padł im system” Marek Pyza zwraca uwagę na doniosłe słowa, jakie padły 11 czerwca na Zamku Królewskim, kiedy Karol Nawrocki odbierał z rąk Sylwestra Marciniaka uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzającą wybór na najwyższy urząd. Sędzia wyraźnie wskazał, że na najbliższe pięć lat Polska będzie mieć na najwyższym urzędzie obrońcę swoich interesów. Z kolei kilka godzin wcześniej premier Donald Tusk wygłosił exposé, w którym nie odniósł się w konstruktywny sposób do wyników wyborów prezydenckich. Zamiast tego dalej powtarzał swoją mantrę o rozliczeniach, które dzielą Polaków i niszczą wizerunek Polski.

Wspomniany passus był oznaką niewyobrażalnej słabości lidera PO. Stracił zęby na rozliczeniach rzekomych afer poprzedników. […] Komisje śledcze, które miały nakarmić gawiedź propagandową przystawką w postaci wyświetlenia niecnych uczynków pisowskiej władzy, stały się pośmiewiskiem. Najważniejsi świadkowie raz za razem obnażają deficyty kompetencyjne przesłuchujących posłów. Kończą się prokuratorzy gotowi stawiać polityczne zarzuty ludziom, którzy za chwilę mogą wrócić do władzy. […] Administracja USA ostrzega zaś polski rząd przed dalszym stosowaniem bezprawia i wzywa Komisję Europejską do reakcji na autorytarne praktyki władz w Warszawie – pisze publicysta.

Szefernaker: cichy wojownik

Po wygranej Karola Nawrockiego, szef jego sztabu wyborczego nie chciał przechodzić do pałacu prezydenckiego, lecz po naciskach prezydenta elekta i Jarosława Kaczyńskiego zmienił zdanie. Jak zauważa Piotr Gursztyn w artykule „Cichy wojownik”, Paweł Szefernaker uchodzi za lojalnego, skromnego i chętnego do współpracy. Dzięki temu unika politycznych sporów i cieszy się sympatią oraz uznaniem otoczenia.

To, że nie gwiazdorzy i nie lansuje się, jest też powodem tego, że bardzo docenia go szef partii. Jarosław Kaczyński lubi Pawła Szefernakera i mu ufa. Podczas wieczoru wyborczego, dziękując za sukces Karola Nawrockiego, prezes Prawa i Sprawiedliwości wymienił jego i Piotra Milowańskiego, sekretarza generalnego PiS, czyli człowieka, który też wykonuje bardzo poważną pracę, ale stara się trzymać w cieniu. Jarosław Kaczyński wymienił wtedy również Przemysława Czarnka, który z powodu swojej ekspresyjności i asertywności jest całkowicie inny od bohatera tego tekstu, ale tu kontekst był zrozumiały. Swoją żywiołowością Czarnek dopełniał w kampanii cechy Szefernakera. I tu wracamy do tego, dlaczego obaj znajdą się w pałacu o boku prezydenta Nawrockiego – pisze publicysta.

Matysiak: nasz kierunek to opozycja

Niespodziewanie Adrian Zandberg – tym samym partia Razem – uzyskał zaskakująco dobry wynik w wyborach prezydenckich, szczególnie wśród młodych ludzi. O sukcesie partii i jej przyszłości mówi w rozmowie z Goranem Andrijaniciem posłanka Paulina Matysiak („Nasz kierunek to opozycja”).

– Przed partią z pewnością duże wyzwanie logistyczno-strukturalne związane z tym, że chęć dołączenia do Razem zgłosiło 10 tys. osób. To dobra wiadomość, że coraz więcej osób chce nie tylko głosować na społeczną lewicę, lecz także ją tworzyć. Cieszy mnie też to, iż w kampanii prezydenckiej mocno wybrzmiały tematy, o których mówiłam od miesięcy. Mam na myśli te związane ze stawianiem na rozwój kraju i strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa projekty, takie jak CPK czy elektrownie jądrowe. To tematy ważne nie tylko dla mieszkańców dużych aglomeracji, lecz przede wszystkim tych z mniejszych ośrodków. Jestem przekonana, że jeśli nie chcemy rozczarować tych osób, to kierunek jest jeden: opozycja oraz kontra wobec każdego przejawu antypaństwowej i antyspołecznej postawy. Niezależnie, z czyjej strony się taka pojawi: PiS, Platformy czy Konfederacji – wyjaśnia Paulina Matysiak.

Inne ciekawe tematy

Polecamy także artykuły: Stanisława Janeckiego „Wielka rozwałka”, Konrada Kołodziejskiego „Mizogini na salonach”, Stanisława Płużańskiego „Co dalej z IPN?”, Piotra Filipczyka „Sprawa Kwaśniaka: jak Tusk i Bodnar po przejęciu prokuratury zamieniają oskarżonych w ofiary”, Marka Budzisza „Program prezydentury Karola Nawrockiego – moje propozycje”, Jana Rokity „Bitwa o Los Angeles”. Godna polecenia jest także rozmowa Doroty Łosiewicz z Robertem Szajem, popularyzatorem astronomii, ekspertem branży kosmicznej, właścicielem obserwatorium w Truszczynach, pomysłodawcą, twórcą i byłym szefem TVP Nauka („Kosmiczny krok dla polskiej nauki”).

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Doroty Łosiewicz, Samuela Pereiry, Daniela Obajtka, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Arkadiusza Mularczyka, Wojciecha Reszczyńskiego, Andrzeja Rafała Potockiego, Aleksandra Nalaskowskiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny Zybertowicz.

