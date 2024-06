Złoty traci do głównych walut. Co się dzieje?

Złoty w poniedziałek po południu tracił do dolara, euro i franka szwajcarskiego. Euro ok. godz. 18.15 kosztowało ponad 4,31 zł, dolar niespełna 3,96 zł a frank szwajcarski blisko 4,45 zł.

Euro podrożało o niemal 1 proc., dolar o 1,1 proc., a frank zyskiwał ponad 1,8 proc.

We wtorek rano euro kosztowało 4,27 zł, dolar 3,92 zł a frank szwajcarski 4,37 zł.

Złoty w poniedziałek

Złoty w poniedziałek po południu zyskał do dolara, ale tracił do euro i franka szwajcarskiego. Euro ok. godz. 18 kosztowało ponad 4,27 zł, dolar niespełna 3,93 zł a frank szwajcarski blisko 4,38 zł.

Około godziny 18. w poniedziałek euro drożało o 0,2 proc., dolar taniał o 0,2 proc., a frank zyskiwał ponad 0,5 proc.

W poniedziałek rano euro kosztowało 4,27 zł, dolar 3,94 zł a frank szwajcarski 4,37 zł

