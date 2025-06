Trump uparcie: Kanada powinna być kolejnym stanem USA

Kanada powinna być 51. stanem USA, bo całkowicie na nas polega - oznajmił w niedzielę amerykański prezydent Donald Trump w telewizji Fox News. Zaznaczył, że USA wstrzymały rozmowy handlowe z Kanadą ze względu na wprowadzone przez nią podatki.

W piątek Trump powiadomił, że natychmiast zrywa negocjacje handlowe z Kanadą, ponieważ kraj ten nie wycofał się z planów nałożenia podatku od usług cyfrowych. Zapowiedział, że w ciągu tygodnia poinformuje Ottawę o nowej stawce ceł na towary z tego kraju.

„Kanada to bardzo trudny partner. Kocham Kanadę. Szczerze mówiąc, Kanada powinna być 51. stanem, bo całkowicie zależy od USA. My nie jesteśmy zależni od Kanady” - oświadczył amerykański prezydent.

Zapowiedział, że rozmowy będą wstrzymane do czasu wycofania się przez Kanadyjczyków z części podatków.

Trump już wcześniej mówił, że Kanada powinna być 51. stanem USA. Zaledwie kilka dni temu kanadyjski premier Mark Carney w wywiadzie dla telewizji CNN oświadczył, że według niego Trump nie ma już zamiarów doprowadzenia do aneksji Kanady.

Trump: irański atom wyeliminowany

W rozmowie z Fox News wyemitowanej w niedzielę Trump poinformował też, że ”ma kupca na TikToka”. „Najpewniej będę potrzebował zgody Chin i myślę, że prezydent Xi (Jinping) najprawdopodobniej to zrobi. Poinformuję za około dwa tygodnie, kto to jest. To grupa bardzo bogatych ludzi” - powiedział prezydent USA.

Powtórzył również, że Teheran nie wywiózł wzbogaconego uranu z zaatakowanych przez USA obiektów jądrowych. „Niczego nie przenieśli. Nie sądzili, że to w ogóle będzie wykonalne - to, co zrobiliśmy. I to, co zrobiliśmy, jest niesamowite. Teraz w tym pomieszczeniu są tysiące ton skał. Całe to miejsce jest zniszczone” - powiedział, odnosząc się do obiektu nuklearnego Fordo, zbombardowanego przez amerykańskie siły przed tygodniem.

Prezydent powtórzył też, że osoby odpowiedzialne za wyciek do mediów informacji wywiadowczych na temat skutków uderzenia na irańskie instalacje nuklearne powinni być ścigani przez służby. Dodał, że służby mogą się „z łatwością dowiedzieć”, kto odpowiada za wyciek. „Można pójść do dziennikarza i powiedzieć: (to kwestia) bezpieczeństwa narodowego - kto to przekazał? I spodziewam się, że będziemy to robić” - dodał. W czwartek Trump stwierdził, że za wyciek odpowiadają „Demokraci”.

Zapowiedział, że kolejne kraje mają dołączyć do tzw. Porozumień Abrahamowych, czyli zawieranych przy współpracy z USA umów, normalizujących stosunki między Izraelem a państwami arabskimi.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dramat w Porcie Gdynia. Czy 1 lipca znika terminal zbożowy?

Rosja przejęła skarb Ukrainy. „Złoże białego złota”

Amerykański taran rozniesie Zielony Ład?

»»Energetyczny szantaż rządu – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!