Dramat w Porcie Gdynia. Czy 1 lipca znika terminal zbożowy?

„Dramat w Porcie Gdynia!!! Wyłączenie terminala zbożowego spowoduje wyrzucenie pracowników na bruk i przyniesie gigantyczne straty finansowe dla Skarbu Państwa. To nie tylko niekompetencja, to złamanie prawa!!! Składam zawiadomienie do prokuratury!!!” – alarmuje we wpisie na X poseł PiS Marek Gróbarczyk.

Poseł PiS odniósł się do sytuacji opisanej w czwartkowej publikacji portalu trojmiasto.pl.

Terminal zbożowy w Porcie Gdynia - chyba - nie ma dzierżawcy, ale wciąż ma pracowników, którzy nie wiedzą, czy 1 lipca mają przyjść do pracy. „Chyba”, bo niby jest, ale jednak wciąż nie ma, bo oficjalnie procedury nie zakończono. Pracę może stracić ok. 50 osób – pisze Wioletta Kakowska-Mehring na łamach trojmiasto.pl

Tuż przed majówką władze Portu Gdynia poinformowały, że planują przedłużyć umowę z dotychczasowym tymczasowym dzierżawcą terminalu zbożowego. Jak tłumaczono, z uwagi „na czasochłonność procesu pozyskiwania danych niezbędnych do złożenia wniosków o zgody korporacyjne i decyzję administracyjną niezbędne do zawarcia umowy z nowym dzierżawcą terminalu zbożowego, podjęto kroki w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej terminalu, a konkretnie jego stabilnej działalności przeładunkowej”.(…) Do tej pory operowała tam spółka Mondry jako dzierżawca tymczasowy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu na operatora docelowego (na 30 lat)_.

Niestety, spółka Mondry nie przyjęła warunków umowy proponowanych przez Port Gdynia i ogłosiła, że 30 czerwca opuści terminal zbożowy. Decyzję tę podjęła i ogłosiła pod koniec kwietnia tego roku. Co się wydarzyło przez te ponad dwa miesiące? Niewiele.

”Nikt nam dziś nie jest wstanie powiedzieć, czy po 01.07.2025 r. mamy prawo przebywać na terenie terminalu, czy do tego czasu mamy definitywnie opróżnić szafki i zabrać wszystkie swoje rzeczy. Ze strony Zarządu Portu nie doszła do nas żadna oficjalna informacja, czy twierdzenia naszego dotychczasowego pracodawcy są oparte na przepisach prawa i czy są w mocy” - piszą przedstawiciele pracowników w piśmie do Zarządu Morskiego Portu Gdynia, do którego dotarł portal trojmiasto.pl

**»» Więcej o sytuacji z terminalem zbożowym w Porcie Gdynia czytaj na portalu trojmiasto.pl w publikacji Czy terminal zbożowy w Gdyni zatrzyma się 1 lipca? Pracownicy alarmują

