Partia Orbana triumfuje na Węgrzech

Rządząca na Węgrzech koalicja Fidesz-KDNP zwyciężyła w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego z poparciem 44 proc. – wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po przeliczeniu blisko 90 proc. głosów.

Pomimo wyraźnego zwycięstwa był to jednak najgorszy rezultat Fideszu w historii eurowyborów. Ugrupowanie Viktora Orbana wygrywało za każdym razem od 2004 roku. Według wstępnych szacunków Fidesz zdobył 11 z 21 przypadających Węgrom mandatów w europarlamencie, czyli o dwa mniej niż w wyborach pięć lat temu.

Drugie miejsce i siedem mandatów zdobyła partia TISZA Petera Magyara, głównego krytyka Orbana. Pomimo faktu, że Magyar pojawił się na węgierskiej scenie politycznej zaledwie kilka miesięcy temu, udało mu się zdobyć poparcie na poziomie 30 proc..

To, co się stało, to polityczne trzęsienie ziemi. Krok po kroku odzyskujemy nasz kraj – powiedział Magyar, który jako główny cel stawia sobie wygraną w wyborach parlamentarnych w 2026 roku.