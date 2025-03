Rząd Orbana nakłada rygory na rynek żywności

Na Węgrzech zaczęła obowiązywać od poniedziałku częściowa regulacja cen żywności. Rząd Viktora Orbana ograniczył marżę sieci handlowych na wybrane produkty spożywcze. Władze przekonują, że chodzi o walkę z inflacją.

Nowe przepisy zabraniają dużym sieciom handlowym nakładać na wybrane kategorie towarów marże wyższe niż 10 proc. Ograniczenia dotyczą podmiotów o rocznych przychodach co najmniej miliard forintów (ok. 10,5 mln zł). Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów muszą liczyć się z surowymi karami finansowymi.

Oprócz tego rząd zapowiedział, że jeśli sprzedawcy będą próbowali zrekompensować utracone zyski podnosząc ceny innych towarów, zamrożenie marż może zostać rozszerzone na wszystkie produkty spożywcze. Ograniczenie będzie obowiązywać do końca maja, ale władze zastrzegły możliwość jego przedłużenia.

Po raz pierwszy zapowiedź regulacji cen artykułów spożywczych została ogłoszona przez premiera Orbana pod koniec lutego, w czasie przemówienia przed inauguracją wiosennej sesji parlamentu. Później członkowie rządu przekonywali, że sieci handlowe nakładają marże w wysokości 129 proc. w przypadku śmietany, 80 proc. - jogurtu i 38 proc. - jaj.

W ocenie władz zysk ten był wygórowany i nieuzasadniony. W związku z tym, na przełomie lutego i marca miały miejsce rozmowy z kierownictwami sieci handlowych, podczas których przedstawiciele rządzącej partii Fidesz starali się namówić handlowców do rezygnacji z części zysku. Do porozumienia jednak nie doszło. Podstawowym argumentem prezentowanym przez stronę rządzącą w odniesieniu do wprowadzonego rozwiązania jest walka z inflacją i nieuzasadnionymi, zdaniem polityków Fideszu, podwyżkami cen.

W lutym inflacja na Węgrzech wzrosła do 5,6 proc. w ujęciu rocznym.

Tomasz Dawid Jędruchów (PAP), sek

