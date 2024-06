Wino zalega magazyny. Co ze znakami akcyzy?

Ministerstwo Finansów chce wydłużyć okres ważności znaków akcyzowych, naniesionych na jednorazowe opakowania wina, o rok, do końca 2025 r. – wynika z projektu rozporządzenia, który został w poniedziałek opublikowany na stronach RCL.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Jak wyjaśniono w rozporządzeniu, projekt jest „odpowiedzią na postulaty branży winiarskiej, która zwróciła się do Ministra Finansów o wydłużenie terminu ważności ww. znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich do dnia 31 grudnia 2025 r.”.

„Uzasadniając swój wniosek branża winiarska wskazała, że mali importerzy, producenci, jednostki handlu hurtowego i detalicznego oraz podmioty działające w kanale sprzedaży obejmującym hotele, restauracje, catering lub kawiarnie (HoReCa) posiadają nadal niesprzedany towar opatrzony banderolami o tzw. +starym+ wzorze i wskazują na problemy z jego zbytem” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak wskazano, przyczyną spowolnienia wymiany banderol na produktach obecnych na rynku są spadki sprzedaży.

„Od 2022 r. branża doświadcza znaczącego ograniczenia konsumpcji wina. W 2023 r. wolumenowo sprzedaż +wina total+ (ogólnie ujęta grupa różnych kategorii wyrobów winiarskich), wg danych CMR obejmujących sklepy detaliczne do 2500 m2 , zmniejszyła się o 12,7 proc., podczas gdy branża, przygotowując się do procesu zmiany znaków akcyzy na nowy wzór, zakładała stały wzrost o 6 proc. rok do roku, bazując na doświadczeniu poprzednich lat i prognozach analityków. Wskazano ponadto na szczególnie trudną sytuację, która jest w segmencie super premium, tj. powyżej 50 zł za butelkę 0,75 l. Szacunki wskazują, że „starymi” banderolami oznaczone jest tam jeszcze nawet ponad 20 proc. towaru” – czytamy w uzasadnieniu.