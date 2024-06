Polskie wino ma przed sobą ciekawe czasy

Uprawa wina w Polsce to wciąż nisza, ale rynek szybko się rozwija - wskazuje analityk sektora food and agri banku BNP Paribas Jakub Jakubczak. Zdaniem ekspertów, rynek wina w Polsce ma przed sobą dobre perspektywy, także zagranicą.

Według eksperta banku BNP Paribas w Polsce zauważalna jest moda na spożywanie produkty premium.

Wina premium rosną

Liczba osób pijących alkohol spada, co szczególnie widać wśród młodych ludzi. A ci, którzy piją alkohol, konsumują go mniej, ale za to lepszej jakości.

Przerzucamy się z tańszego piwa na piwa kraftowe, przerzucamy się z taniej wódki na bardziej ekskluzywne alkohole, jak na przykład whisky, brandy, koniaki, a w przypadku wina przechodzimy z powiedzmy tanich, czy relatywnie tanich koncernowych, na trochę lepsze wino z mniejszych winnic. To jest kierunek, w którym ten rynek się rozwija - wskazuje Jakubczak.

Widać to chociażby po danych zbieranych przez takie organizacje jak Nielsen, która analizuje zwyczaje zakupowe Polaków. Zdaniem eksperta w ciągu ostatnich dwóch lat, najszybciej pod względem wolumenowym rozrastał rynek win premium, czyli kosztujących 30-49 zł za butelkę. A w tym przedziale cenowym można kupić polskie wino.

Drogie, bo polskie

Rynek wina w Polsce się rozwija, szczególnie w porównaniu z innymi alkoholami- twierdzi Jakubczak. Problemem tylko jest cena polskich produktów.

Żeby napić się dobrego polskiego wina, musimy pójść do specjalistycznego sklepu i zapłacić trochę więcej niż te 15-20 zł za butelkę - komentuje analityk.

Zapytany o perspektywy eksportu polskiego wina na rynki zagraniczne, Jakubczak wskazał na dwie główne przeszkody: silna konkurencja oraz niski wolumen produkcyjny. Według eksperta najpierw należy skupić się na rozwijaniu możliwości na rynku lokalnym, a następnie myśleć o eksporcie.

»» Czytaj także tutaj: Katastrofalny kwiecień w polskich winnicach

Jego zdaniem możliwości eksportu pojawią się wraz z rozwojem branży w Polsce.

Młodzi szukają nowości

Dynamiczny rozwój polskiego winiarstwa dostrzega też Wiktor Gowin, współzałożyciel Klubu Polskiego Wina i współwłaściciel winnicy.

Po pierwsze coraz więcej osób pija wina w Polsce, jest coraz większa świadomość, ludzie zaczynają coraz bardziej doceniać jakość tych win i są też gotowi próbować win polskich - mówi Gowin.

Zdaniem Sławomira Sochaja, eksperta zajmującego się winami, polska kultura wina ma przed sobą „ciekawe czasy”. Jego zdaniem konsumpcja wina nie będzie zapewne tak duża jak np. we Francji, ale lokalny konsument będzie się kierować chęcią odkrywania nowości. Zwrócił także uwagę, że wśród amatorów polskiego wina dominują ludzie młodzi.

Egzotyczna ciekawostka

Według Sochaja ocieplający się klimat sprawia, że wina produkowane w takich regionach jak np. Francja, zaczynają mieć w sobie coraz więcej alkoholu. Jego zdaniem trend odchodzenia od mocnego wina na rzecz delikatniejszego, może być szansą dla winnic w chłodniejszych regionach. Ekspert dodał, że polskie wino na zagranicznych rynkach jest „egzotyczną ciekawostką”.

W świecie wina egzotyczność ma duże znaczenie, czyli bardzo chętnie degustujemy szczepy, których nie znaliśmy, bardzo chętnie degustujemy wina z regionów, których nie znaliśmy. Polskie wino wydaje się być dużą gratką dla takich właśnie konsumentów. Najbardziej to widać po rynku brytyjskim, gdzie polskie wino pojawia się w restauracjach i sklepach. A jest to rynek najbardziej dojrzały w Europie, rynek który szuka tego co nowe - mówi Sochaj.

Piotr Gregorczyk (PAP)/bz

