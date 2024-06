Kolej Chiny-Europa. Nowy "strategiczny projekt"

W Pekinie oficjalnie podpisano umowę, dotyczącą budowy linii kolejowe wiodącej z Chin do Uzbekistanu przez Kirgistan. Ma się ona rozpocząć jeszcze w tym roku i połączy nową trasą Chiny z Europą.

Przywódcy Uzbekistanu i Kirgistanu - państw, które nie mają dostępu do morza, od lat wiązali ogromne nadzieje w związku z tym projektem. Umowę podpisali kirgiski minister transportu i komunikacji Tilek Tekebajew, przewodniczący chińskiego Państwowego Komitetu Rozwoju i Reform Zheng Shanjie oraz uzbecki minister transportu Ilhom Mahkamow. Przywódcy wszystkich trzech państw wysłali z tej okazji wiadomości nagrane na wideo.

„Ta linia kolejowa stanie się najkrótszym lądowym +ramieniem+, łączącym Chiny z naszym regionem. W przyszłości kolej ta umożliwi dostęp do (…) rynków Azji Południowej i Bliskiego Wschodu poprzez obiecujący korytarz transafgański. Efektem ekonomicznym projektu będzie utworzenie nowych przedsiębiorstw i dziesiątek tysięcy miejsc pracy, wielokrotny wzrost wolumenu wzajemnej wymiany handlowej (…) atrakcyjność inwestycyjna, a przede wszystkim wzrost poziomu życia ludności” - zwrócił się do uczestników spotkania, na którym podpisano umowę, prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew.

Dodał, że roczny wolumen ruchu towarowego na nowej linii kolejowej może osiągnąć nawet 15 milionów ton, a czas dostawy towarów do konsumentów końcowych zostanie skrócony o 7 dni.

Chiński przywódca Xi Jinping również podkreślił znaczenie umowy zaznaczając, że wniesie ona wielki wkład w strategiczną współpracę z państwami Azji Centralnej.

Kolej Chiny-Kirgistan-Uzbekistan to strategicznie ważny projekt, który połączy Chiny i Azję Środkową oraz zapewni realizację współpracy między trzema krajami w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (…) Umowa ta (…) demonstruje społeczności międzynarodowej determinację trzech krajów do wzmocnienia współpracy i dążenia do rozwoju - powiedział sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin.