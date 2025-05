Chiny liderem pożyczek. "165 krajów na świecie jest dłużne Chinom"

75 najbiedniejszych krajów jest zmuszone do spłaty rekordowej kwoty 22 mld dolarów długu wobec Chin w 2025 r. – czytamy w raporcie opublikowanym we wtorek przez australijski think tank Lowy Institute. Większa część pożyczek udzielono w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, stworzonej przez przywódcę Xi Jinpinga.

Według obliczeń Lowy Institute całkowita wartość długu 75 krajów wobec Chiny wynosi obecnie 35 mld dolarów. Jak ocenili autorzy raportu, do końca tej dekady „Chiny będą dla krajów rozwijających się bardziej windykatorem niż bankierem”.

Zadłużenie innych państw w interesie Chin?

W ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, Chiny przekazały najbiedniejszym krajom pożyczki na inwestycje infrastrukturalne, w tym na budowę szkół, mostów, szpitali, dróg, portów morskich i terminali lotniczych. W 2016 r. Chiny stały się światowym liderem na rynku dwustronnych pożyczek przekraczając 50 mld dolarów. Kwota ta była większa niż wartość pożyczek udzielonych w tym czasie przez wszystkie kraje zachodnie.

Komu pożyczyły pieniądze?

W raporcie podkreślono, że Chiny w dalszym ciągu udzielają nowych pożyczek na szeroką skalę. W ciągu ostatniego półtora roku pożyczyły pieniądze m.in. Hondurasowi, Nikaragui, Wyspom Salomona, Burkina Faso i Republice Dominikany. Kraje te w ostatnim czasie zerwały relacje dyplomatyczne z Tajwanem i nawiązały z Pekinem.

Chiny w dalszym ciągu finansują swoich niektórych partnerów strategicznych, w tym Pakistan, Kazachstan, Laos i Mongolię. Wśród kredytobiorców wymieniono także państwa, które wydobywają kluczowe minerały i metale niezbędne do produkcji akumulatorów oraz baterii; to m.in. Argentyna, Brazylia i Indonezja.

Szacuje się, że od 2023 r. roczna wartość pożyczek udzielona przez Chiny innym krajom to ok. 7 mld dolarów.

Lowy Institute zauważył, że Chiny publikują niewiele danych dotyczących inicjatywy Pasa i Szlaku. Amerykański instytut AidData oszacował w 2021 r., że 165 krajów na świecie jest dłużne Chinom co najmniej 385 mld dolarów.

pap, jb

