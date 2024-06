Marcin Horała wyróżniony przez portal wPolityce.pl

Nagrodę Biało-Czerwone Róże portalu wPolityce.pl w tym roku otrzymał Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu Mateusza Morawieckiego ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wczoraj miała miejsce uroczysta gala, podczas której wręczono nagrodę Biało-Czerwone Róże portalu wPolityce.pl. Został nim Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu Mateusza Morawieckiego ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Historia zatoczyła koło

Mateusz Morawiecki, były premier, poseł i wiceprezes PiS powiedział na wstępie uroczystości: Historia Polski to historia silnego narodu i słabego państwa. Słabe instytucje, elity, towarzyszyły nam przez wieki (…). Te słabe elity powodowały degradację państwa polskiego, możliwość podbojów przez obcych. Przez ten pryzmat patrząc chciałbym, byśmy przez chwilę zastanowili się nad naszymi 8 latami jako tymi, które podniosły jakość instytucji państwa polskiego na poziom dużo wyższy niż był wcześniej

Marzena Nykiel, redaktor naczelna wPolityce.pl zwróciła uwagę: Mamy za sobą kolejne zmiany rządów. Te poprzednie niosły nadzieję na realizację największych polskich marzeń, na realną odbudowę państwa, na rozwój gospodarczy, wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, odzyskanie pełni suwerenności. Widzieliśmy już pierwsze efekty. Mieliśmy wielkie plany. Mimo ogromnych przeciwności, nacisków zewnętrznych, szantaży finansowych i ataków hybrydowych. Pół roku temu nastąpiła zmiana i odwrócenie kierunków działań. Codziennie relacjonujemy kolejne akty osłabiania państwa i postępującej destabilizacji. A czasy wymagają przecież wyjątkowej mądrości, jedności, współpracy i rozumienia polskiej racji stanu. Kolejny raz historia zatoczyła koło.

Położył kamień węgielny pod CPK

Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci” przedstawił sylwetkę laureata. Urodził się 2 października 1981 w Gdańsku. Był samorządowcem, jest posłem, politykiem, ale także prawnikiem i politologiem. Był przewodniczącym sejmowej Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości i wyłudzeń podatku VAT. Zajmował i zajmuje się się gospodarką morską, rozwojem portów, przemysłu stoczniowego. Pracuje na rzecz rozwoju sieci komunikacyjnej i budowy polskiego hubu lotniczego, od 2019 roku aż do zmiany władzy w roli pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP. Dziś jako parlamentarzysta, założyciel parlamentarnego zespół „Tak dla rozwoju. CPK-atom-porty”. Do tego zespołu, co warto zauważyć i docenić, obok posłów PiS należą także posłowie Lewicy, PSL, Konfederacji — mówił.

Nasz laureat, nie mam wątpliwości, przejdzie do historii jako człowiek, który położył kamienie węgielne pod Centralny Port Komunikacyjny - i który - głęboko w to wierzę - ten port zbudował. Port obejmujący nie tylko lotnisko, ale i ogólnokrajową sieć komunikacyjną, zrywający z wciąż widocznym dziedzictwem zaborów — dodał Jacek Karnowski.

Nagrodę Marcinowi Horale wręczyli Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl i Michał Karnowski, członek zarządu Grupy Medialnej Fratria.

Nagrodę Marcinowi Horale (P) wręczyli Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl (C) i Michał Karnowski, członek zarządu Grupy Medialnej Fratria (L) / autor: Fratria

CPK to przełomowy projekt

Laureat w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad projektem CPK.

W momencie, kiedy przyszło zdawać swoje obowiązki, mieliśmy praktycznie zakończony cały wieloletni żmudny proces administracyjno-uzgodnieniowy, mieliśmy rozpoczęte pierwsze prace budowlane, poskładane finansowanie. Wszystko, co w samym momencie powinno być, było. Oczywiście nastąpiło ostatnie pół roku, gdzie wybaczcie, szkoda gadać, co się wydarzyło, a co się nie wydarzyło. Dość powiedzieć, że wstępna analiza wskazuje, że w pół roku udało się wygenerować mniej więcej dwa lata opóźnienia, co już samo w sobie jest w pewnej kategorii, chociaż wątpliwym osiągnięciem — mówił były Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

Horała zwrócił uwagę na to, że jednocześnie powstał ruch społeczny w obronie CPK. Powstał, autentycznie przyznam, że również w swojej skali dla mnie zaskakujący, ruch społeczny w obronie CPK. Poruszenie obywatelskie za sprawą, która może się wydawać trochę techniczna, szczegółowa, nie być takim prostym emocjonalnym nakręcającym pewne emocje przedsięwzięciem, a jednak stało się tak, że np. miliony Polaków niezwykle z chęcią oglądają wielogodzinne eksperckie debaty na merytoryczny temat. To dla wielu zaskoczenie —wskazał Marcin Horała.

Może wyłania się nowa oś sporu, między tymi, co są za śmiałym rozwojem, a tymi, co są za paździerzową prowizorką. Za tymi, którzy są za CPK, a tymi, którym odpowiada - tu cytat z pamięci - „rozsądna inwestycja bez megalomanii i wstawania z kolan”, czyli budowa czterech nowych miejsc postojowych na lotnisku w Modlinie, dwu, a może nawet trzygwiazdkowego hotelu i stacji benzynowej z myjni — powiedział. Otwiera się przed nami wyjścia niezwykle ofensywnego i przyciągania do naszego obozu również ludzi, którzy są z zupełnie innej bajki (…). Rozwój Polski nie ma barw politycznych— dodał Marcin Horała.

Jesteśmy moim zdaniem w istotnym i przełomowym momencie w historii naszego kraju. Polska jest krajem ogromnego sukcesu (…), ale z drugiej strony mamy na horyzoncie potężne wyzwania - demografia, techniczne wyeksploatowanie systemu elektroenergetycznego i potrzeba ogromnej transformacji polskiej energetyki, czy wreszcie zagrożenie bezpieczeństwa, albo wręcz zagrożenie egzystencjalne związane z agresją rosyjskiego imperium. Musimy w tym momencie wykonać ucieczkę do przodu. Musimy w sposób śmiały, konsekwentny, narysować strategiczne cele naszego państwa i (…) je tu i teraz realizować. Są ogromne zagrożenia, ale też jest ogromna szansa — mówił.

Jeżeli my teraz mamy 80 proc. średniej unijnej PKB na mieszkańca, to znaczy, że w naszym zasięgu jest 100 proc. i więcej. To byłoby osiągnięcie absolutnie historyczne, (…) w zasadzie od czasów chrztu Polski (…). Polska może i stanie się krajem wysoce rozwiniętym, bogatym, bezpiecznym, Polska po prostu może być wielka i to jest cel, dla którego warto pracować i warto żyć — zakończył swoje wystąpienie Marcin Horała.

