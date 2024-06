PiS pyta koalicję o kluczowe sprawy dla Polaków

Poseł Ryszard Bartosik (PiS) zwrócił się podczas sejmowej debaty z pytaniem do samorządowców o to, jakie środki muszą przeznaczyć na „tworzenie obozów dla uchodźców”. Katarzyna Czochara (PiS) pytała, czy wpłynęły pisma do wojewodów w związku z relokacją nielegalnych imigrantów z granicy wschodniej.

Napływ migrantów

Posłanka PiS Magdalena Filipek-Sobczak zwróciła się do rządu premiera Donalda Tuska z prośbą o wskazanie, jakie działania zamierza podjąć w celu zablokowania realizacji paktu migracyjnego oraz zapobieżenia nałożenia na Polskę kar finansowych związanych z odmową przyjęcia nielegalnej imigracji.

Zwracam się do rządu Donalda Tuska o podjęcie działań dążących do zaskarżenia paktu migracyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chcemy bezpieczeństwa dla naszych dzieci, naszych rodzin, Polek, Polaków, dla naszej ojczyzny - mówiła Filipek-Sobczak.

„ Tworzenie obozów dla uchodźców”

Poseł PiS Ryszard Bartosik zwrócił się z kolei do samorządowców, pytając, jakie środki mają przeznaczyć na „tworzenie obozów uchodźców”.

Skończył się program Polski Ład rozbudowujący nasze wsie, miasta i drogi. Zaczął się program migracyjny. Wy dziś musicie łożyć środki finansowe z naszych podatków na ośrodki uchodźców. Już ślą do was pisma w tym zakresie. I chciałbym zapytać, czy te pisma otrzymują już wszyscy samorządowcy? Jakie środki muszą przeznaczyć na tworzenie obozów uchodźców? - pytał Bartosik.

Żołnierz pod ostrzałem

Posłanka PiS Katarzyna Czochara mówiła, że „dzisiaj nawet żołnierz Polski nie może czuć się bezpieczne, dlatego, że są odbierane jego podstawowe obowiązki”. Posłanka zadała także pytanie, czy prawdą jest, że wpłynęły pisma do poszczególnych wojewodów „w związku z relokacją nielegalnych imigrantów z granicy wschodniej”.

Posłanka PiS Ewa Leniart pytała o to, która z formacji będzie realizować wzmożone kontrole na granicy, w związku z napływem migrantów z Afryki, „jeśli ciągle Straż Graniczna, a także polskie wojsko jest zaangażowane we wzmożoną ochronę granicy polsko-białoruskiej, która także jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej”.

Co z napływem obywateli Ukrainy?

„Jaka jest pozycja startowa państwa polskiego? Czy tylko kraju, który będzie zobligowany do solidarnościowego wsparcia krajów południowej Europy przed napływem migrantów z Afryki, czy też jesteśmy uwzględniani jako kraj, który już dał swój wkład w ochronę Unii Europejskiej przed napływem nielegalnych migrantów?” - powiedziała Leniart.

14 maja ministrowie finansów państw unijnych ostatecznie zatwierdzili pakt migracyjny, przy sprzeciwie Polski, Słowacji i Węgier. .

pap, jb