Polacy mogą płakać przy rachunkach za prąd

Od 1 lipca średnia cena energii elektrycznej w zatwierdzonych przez Prezesa URE taryfach wyniesie 622,8 zł za MWh - podał w piątek Urząd. Ponieważ obowiązują przepisy utrzymujące zamrożenie cen, gospodarstwa domowe zapłacą 500 zł za MWh NETTO.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla pięciu tzw. sprzedawców z urzędu: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż GZE, przy czym obowiązują one od 1 lipca 2024 r. do końca 2025 r.

Zatwierdzone taryfy to efekt dialogu Regulatora z każdym ze sprzedawców, który trwa do czasu aż Prezes URE nie ma pewności, że finalny, zatwierdzony poziom taryfy odpowiada aktualnym warunkom rynkowym i odzwierciedla uzasadnione koszty działalności prowadzonej przez przedsiębiorców – wyjaśnił Prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z szacunkami Urzędu Regulacji Energetyki, zmiana z dniem 1 lipca zamrożonej ceny z 412 na 500 zł za MWh, w przypadku gospodarstwa domowego o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej przełoży się na ok. 14,5 zł na rachunku miesięcznie więcej.

Opłaty za dystrybucję w górę!

Także od 1 lipca znika zamrożenie wysokości innej pozycji na rachunku za prąd - opłat za dystrybucję. Rosną one z 289 do 430 zł za MWh, co przy przeciętnym zużyciu w gospodarstwie domowych oznacza ok. 23,5 zł miesięcznie więcej. Jednocześnie ustawa zwalnia gospodarstwa z kolejnej pozycji na rachunku - opłaty mocowej, która dla przeciętnego odbiorcy wynosi 10,64 zł netto miesięcznie. Ostatecznie rachunek takiego uśrednionego gospodarstwa wzrośnie miesięcznie o 27,5 zł netto, czyli o ponad 33 zł po doliczeniu VAT i akcyzy. System ten ma, zgodnie z ustawą, obowiązywać do końca 2024 roku

pap, jb