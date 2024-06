Wyższa płaca minimalna to wyższe mandaty i grzywny

Jutro wchodzą w życie drakońskie podwyżki cen gazu i prądu. Co prawda wzrasta płaca minimalna, ale to nie cieszy przedsiębiorców. A dodatkowo winduje stawki różnego rodzaju mandatów i grzywien.

Płaca minimalna 30 czerwca to jeszcze 4242 zł brutto, ale 1 lipca to już 4300 zł brutto, a więc 3261,53 zł „na rękę”. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zmiana jest symboliczna. Nie do końca, bo wskaźnik ten stanowi punkt wyjścia, albo jest odnośnikiem wykorzystywanym przy wyliczaniu czy waloryzacji wielu opłat i innych świadczeń, ale również mandatów i grzywien.

Więcej zapłacimy za wykroczenia skarbowe

I tak od 1 lipca 2024 roku zmieniają się „z automatu” m.in. widełki grzywien za wykroczenia skarbowe. Nowe stawki są ustalane w przedziale od 1/10 do 20-krotności płacy minimalnej. Obecnie stosowane widełki wynoszą od 424,20 zł do 84 840 zł, zaś od 1 lipca wartości te mieszczą się w przedziale 430-86 000 zł.

Podwyżka płacy minimalnej wpłynie również na wysokość grzywien nałożonych mandatem karnym. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, ich stawka nie może przekraczać 5-krotności najniższej krajowej. W praktyce oznacza to, że od lipca maksymalna kara grzywny nałożona mandatem karnym wyniesie 21 500 tys. zł, podczas gdy obecnie sięga 21 210 zł.

Uwaga kierowcy: jeszcze wyższe mandaty za brak OC

Wzrost minimalnej krajowej oznacza także wyższe stawki opłat, które są przekazywane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – zwraca uwagę money.pl. Wysokość mandatu za brak OC, jaki otrzyma kierowca, zależy również od czasu, przez jaki pojazd nie był ubezpieczony – im dłużej to trwało, tym wyższy będzie mandat.

Od 1 lipca br. mandat za brak OC dla posiadacza auta osobowego:

1720 zł, jeśli ubezpieczenie nie zostanie wykupione w ciągu 1 do 3 dni;

4300 zł, za brak OC od 4 do 14 dni;

8600 zł, za brak OC powyżej 14 dni.

Właściciele samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów będą musieli jeszcze głębiej zajrzeć do portfeli. Mandat za brak OC, jeśli ubezpieczenie nie zostanie wykupione od 1 do 3 dni od momentu wygaśnięcia polisy wynosi 2580 zł. Brak OC przez 4 do 14 dni będzie skutkował mandatem w wysokości 6450 zł, a powyżej dwóch tygodni – aż 12 900 zł. Z kolei właściciele motocykli za brak OC do 3 dni zapłacą 290 zł mandatu, do dwóch tygodni – 720 zł, a powyżej dwóch tygodni – 1430 zł.

Źródło: PAP, Money.pl, gov.pl

