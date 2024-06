Francja: większość bezwzględna w zasięgu Le Pen?!

Sondaż exit poll ośrodka Elabe dla telewizji BFMTV, wskazuje, że prawicowe Zjednoczenie Narodowe jest w stanie zdobyć w parlamencie Francji od 260 do 310 mandatów, podczas gdy większość bezwzględna to 289 mandatów. Również wyniki sondażu instytutu Ipsos dla dziennika „Le Monde” nie dają oponentom Marine Le Pen 100-proc. pewności, że dojdzie do drugiej tury?!

Telewizja BFMTV tuż po pierwszej turze wyborów opublikowała sondażowe wyniki exit poll, z których wynika, że Zjednoczenie Narodowe (RN) uzyskało w pierwszej turze niemal 33 proc. głosów, co może przełożyć się na 260-310 mandatów. Tymczasem większość bezwzględna wynosi 289 mandatów. Na drugim miejscu jest lewicowy Nowy Front Ludowy, który zgodnie z exit poll może liczyć na 28,5 proc. głosów (115-145 miejsc). Obóz polityczny prezydenta Emmanuela Macrona według tych sondażowych wyników uzyskał 22 proc. (90-120 miejsc).

Nieco odmienne wyniki procentowe sondaży exit polls podaje dziennik „Le Monde”; badanie wykonał ośrodek Ipsos dla mediów publicznych. Zgodnie z nim RN otrzymało 34 proc. głosów w pierwszej turze – daje to 230-280 miejsc w parlamencie, a więc do większości bezwzględnej brakować może jedynie 9 mandatów, co jest w zasięgu błędu statystycznego, NFP – 28,1 proc. (125-165 miejsc), obóz prezydencki – 20,3 proc. (41-61 miejsc).

Mimo wszystko „Le Monde” podkreśla, że projekcje dotyczące liczby mandatów po pierwszej turze należy traktować z ostrożnością. Druga tura miałaby się odbyć 7 lipca.

Źródło: PAP, Le Monde

Oprac. GS