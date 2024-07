Fala migrantów zalewa Wielką Brytanię. Szokujące dane!

Szokujące dene z Wielkiej BrytaniiOd połowy 2022 do połowy 2023 roku ludność Anglii i Walii zwiększyła się o 609,5 tys. osób, co jest największym wzrostem r/r od 75 lat. Jednak na Wyspach urodziło się zaledwie o 400 osób więcej niż zmarło. Przybyło za to 609,1 tys. migrantów!

Według statystyk opublikowanych przez brytyjski urząd statystyczny ONS, w połowie ub.r. łączna populacja Anglii i Walii wynosiła 60,85 mln osób i była o 1 proc. większa niż rok wcześniej. To procentowo taki sam wzrost jak podczas poprzednich 12 miesięcy, ale znacznie większy niż w ciągu jeszcze wcześniejszych dwóch lat. Natomiast wzrost w liczbach bezwzględnych – 609,5 tys. – jest największym odnotowanym od 1948 roku, gdy po zakończeniu II wojnie światowej panował istny baby boom, ale też do kraju wracała duża liczba żołnierzy.

622 tys. migrantów w rok!

Od połowy 2022 roku do połowy 2023 roku na stałe poza Zjednoczone Królestwo wyjechało 462 tys. osób, ale z zagranicy przyjechało 1,084 mln. Ludność Wielkiej Brytanii zwiększyła się więc aż o 622 tys. To nieco większy wzrost r/r niż w poprzednich 12 miesiącach, gdy saldo migracji międzynarodowych wyniosło 548,5 tys. osób, i prawie trzy razy większy niż w jeszcze poprzednich, do połowy 2021 roku, gdy było to „tylko” 211,7 tys. osób.

W Londynie więcej narodzin niż zgonów

„Wysoki poziom międzynarodowych migracji obserwowany w ostatnich latach jest głównym motorem wzrostu populacji. Jednak w ciągu roku do połowy 2023 roku odnotowano również zwiększoną liczbę zgonów, a także najniższą liczbę urodzeń od 2002 roku. Co ciekawe, w każdym regionie z wyjątkiem Londynu i West Midlands więcej było zgonów niż urodzeń” – skomentował dane szef działu statystyk demograficznych w ONS Neil Park.

Imigracja, która w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnęła rekordowe poziomy, była jednym z głównych tematów w kampanii przed przeprowadzonymi 4 lipca wyborami do Izby Gmin. Zakończyły się one odsunięciem od władzy rządzącej od 14 lat Partii Konserwatywnej, która od lat obiecywała ograniczenie imigracji, ale nie potrafiła tego zrealizować.

