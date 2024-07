Niebezpieczne lody nad Bałtykiem

Wakacje w pełni. Wiele osób spędza je nad polskim morzem. Żar leje się z nieba, więc warto schłodzić się, zjadając loda. Wybór powinien być przemyślany, bo sanepid ma poważne zastrzeżenia do co trzeciego loda oferowanego w pasie przybrzeżnym.

Najbezpieczniejsza opcja to zrezygnowanie z lodów z automatów. W samym pasie nadmorskim (obejmującym powiaty gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński oraz miasto Świnoujście) pobranych zostało 90 próbek. Niestety aż połowa z nich została zakwestionowana. Analogiczny scenariusz dotyczy całego woj. zachodniopomorskiego, gdzie norm nie spełniało 75 z 205 próbek, a więc 37 proc.

Zawyżona liczba bakterii E-coli

Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, powiedziała, że kontrolerom nie podobała się przede wszystkim zawyżona liczba bakterii E-coli (z rodziny Enterobacteriacae). To bakterie, które są obecne w układzie pokarmowym każdego z nas. Jednak w przypadku spożycia produktu, w którym się one znajdują, przez osoby z obniżoną odpornością oraz z chorobami układu pokarmowego mogą pojawić się dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Duża ilość bakterii E-coli świadczy o tym, że nie zachowano należytej higieny w procesie produkcji (dotyczy to lodów z automatów). Na szczęście w próbkach nie wykryto drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak Salmonella czy Listeria monocytogenes.

Wcześniej było jeszcze gorzej

W związku ze słabymi wynikami, sanepid wydał siedem decyzji administracyjnych nakazujących przeprowadzenie skutecznych procesów mycia i dezynfekcji sprzętu, powierzchni produkcyjnych oraz przedłożenia wyników badań potwierdzających ich skuteczność. Na koniec nutka optymizmu. Porównując wyniki do lat ubiegłych, zdyskwalifikowanych produktów ubywa. W ub.r. było ich bowiem 42 proc., a dwa lata temu 44 proc.

Źródło: PAP

Oprac. GS

