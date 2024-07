Czechy kupują rakiety Hellfire za 140 mln dol.

Amerykański Departament Stanu wyraził zgodę na zakupienie przez Czechy rakiet Hellfire i innej amunicji dla śmigłowców bojowych Viper. Wartość zamówienia ma wynieść ponad 138 mln dol.

W komunikatach czeskiego ministerstwa obrony oraz amerykańskiej agencji rządowej ds. współpracy w dziedzinie bezpieczeństwie (DSCA) jest mowa o 200 rakietach kierowanych Hellfire i 600 pociskach APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System). Zamówienie, za które odpowiedzialne będą firmy Lockheed Martin i BAE Systems oraz czeska STV Group, ma być zrealizowane w latach 2025-2031.

Czechom brakuje śmigłowców

Zakupiona amunicja będzie stosowana w śmigłowcach szturmowych Viper, które Czechy nabyły w ostatnich latach od Stanów Zjednoczonych. Oprócz czterech takich maszyn czeska armia otrzymała osiem amerykańskich śmigłowców wielozadaniowych Venom. Dwa ostatnie trafiły do Czech w czerwcu br. To bardzo potrzebna broń, ponieważ Czechy mają zaledwie niespełna 100 samolotów bojowych, 40 śmigłowców i 11 śmigłowców bojowych.

47. armia świata

Według najnowszych danych, znajdujących się w „Rankingu najpotężniejszych armii świata w 2023 roku” przygotowanego przez firmę Global Firepower wynika, że czeska armia liczy prawie 28 tys. żołnierzy plus 4,3 tys. żołnierzy tzw. „aktywnej rezerwy”. Do 2030 roku ma w niej służyć 30 tys. mundurowych. Aktywna rezerwa będzie obejmować 10 tys. wojskowych. Przywołany wyżej raport, obejmujący 145 krajów, wskazuje, że światowa czołówka pod względem siły militarnej to Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie, Wielka Brytania i Korea Południowa.

W 50 największych światowych armiach jest ponad 15,8 mln zawodowych żołnierzy, w rezerwie czeka kolejne 19,3 mln osób, a w siłach paramilitarnych służy 14,1 mln. W sumie blisko 49,3 mln. To o ponad 8,6 mln żołnierzy więcej niż w 2021 roku. W ciągu roku te armie zakupiły 149 nowych samolotów, 252 nowe śmigłowce szturmowe oraz 16 niszczycieli.

