Nowy program dla rodziców: Zobacz jak skorzystać

Z programu Aktywny Rodzic będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia - wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Wnioski do programu będzie można składać od 1 października, pierwsze wypłaty planowane są na przełomie listopada i grudnia.

Aktywny Rodzic to nowy program, który pomoże rodzicom godzić pracę z opieką nad dziećmi do lat trzech. Ruszy 1 października. Od tej daty opiekunowie będą mogli składać wnioski o jedno z trzech nowych świadczeń. Przyznawaniem i wypłatą wsparcia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Dla pracujących opiekunów przeznaczone jest świadczenie aktywni rodzice w pracy. Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to będzie na nie przysługiwać świadczenie aktywnie w żłobku, które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Trzeci rodzaj wsparcia to świadczenie aktywnie w domu, które zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmie także pierwsze dziecko” – wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Zaznaczył, że prawo do świadczeń nie będzie zależało od dochodów rodziny.

Rzecznik zapewnił, że ZUS wdraża ustawę zgodnie z przyjętym planem.

Będziemy gotowi do obsługi tego zadania. Wnioski można będzie składać tylko elektronicznie od 1 października 2024 r..

ZUS planuje pierwsze wypłaty na przełomie listopada i grudnia. Według szacunków ZUS z programu Aktywny rodzic będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

Rządowe rozwiązania mają ułatwić rodzicom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową.

O świadczenie „aktywni rodzice w pracy” będą mogli wystąpić rodzice i opiekunowie, którzy są aktywni zawodowo. Obejmie dzieci od 12 do 35 miesiąca życia, które nie chodzą do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie są pod opieką dziennego opiekuna. Świadczenie wyniesie 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł, jeżeli maluch ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna, będzie przysługiwać świadczenie „aktywnie w żłobku”. To wsparcie zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS.

Korzystna zmiana

„To korzystna zmiana, bo obecne +żłobkowe+ wynosi do 400 zł miesięcznie. Nowe świadczenie będzie pokrywało koszty do 1500 zł miesięczne. A w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności kwota dofinansowania wyniesie nawet 1900 zł” – dodał rzecznik ZUS. Świadczenie będzie pokrywało czesne, bez kosztów wyżywienia.

Trzeci rodzaj świadczenia to „aktywnie w domu”. Będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Zastąpi dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy, ale w odróżnieniu od RKO obejmie także pierwsze dziecko. Świadczenie wyniesie po 500 zł miesięcznie. Łączna kwota do wykorzystania na jedno dziecko w okresie od 12 do 35 miesiąca życia dziecka wyniesie 12 tys. zł.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zabiorą? Obiecany zasiłek pogrzebowy 6450 zł, jest 4000 zł

NATO brakuje amunicji, bo tylko Polacy produkują trotyl

Aż 25 tys. zł miesięcznie. Praca od zaraz

Pompy ciepła w opałach

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj:

W danym miesiącu na dziecko będzie można pobierać tylko jeden rodzaj świadczenia z programu „Aktywny rodzic”. Będzie można jednak zastąpić jeden rodzaj wsparcia drugim, na przykład gdy zmieni się sytuacja zawodowa wnioskodawcy.

PAP/ as/