W rządzie kłótnia! Zasiłek pogrzebowy za kosztowny

Ministerstwo Finansów proponuje podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 6 450 zł (bez corocznej waloryzacji), podczas gdy w przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) proponuje się 7 000 zł (z coroczną waloryzacją), wynika z uwag resortu finansów zgłoszonych do projektu.

„Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z deklaracją zawartą w ‘100 Konkretach na pierwsze 100 dni rządów’, wysokość zasiłku pogrzebowego powinna być podwyższona od lipca 2024 r. maksymalnie do kwoty 6450 zł. Tymczasem proponowana w projekcie kwota wynosi 7 000 zł wraz z corocznym mechanizmem waloryzacji. Zwracam uwagę, że podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego z 6450 zł do 7000 zł, tj. o 550 zł oraz coroczna waloryzacja zasiłku to dodatkowy koszt w wysokości 7,4 mld zł (w latach 2024-2033)” - czytamy w piśmie podpisanym przez wiceministra finansów Juranda Dropa.

Szacowane koszty podniesienia zasiłku

Z opublikowanej w maju ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu wynikało, że koszt podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł od 1 lipca 2024 r. to 892,3 mln zł w tym roku, a w okresie dziesięcioletnim - 24 537,3 mln zł.

Pierwsza waloryzacja kwoty zasiłku pogrzebowego zostanie przeprowadzona w 2025 r. Koszt podniesienia zasiłku w okresie dziesięcioletnim oszacowano na 24 537,3 mln zł.

Zasiłek pogrzebowy finansowany jest m.in. ze środków funduszu rentowego, który stanowi część Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W OSR wskazano, że mimo deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (stopień pokrycia wydatków z wpływów ze składek i ich pochodnych w 2022 r. wynosił 86 proc.), fundusz rentowy ma nadwyżkę przychodów ze składek nad wydatkami (w 2023 r. w wysokości 15,9 mld zł, a stopień pokrycia wydatków z wpływów ze składek i ich pochodnych w 2022 r. wynosił 125 proc.).

