Program „Mój elektryk” wraca. Kiedy?

Od stycznia 2025 roku planowane jest wznowienie przyjmowania wniosków na dotacje do opłat w umowach leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ramach programu „Mój elektryk” – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nowy nabór obejmie okresem „kwalifikowalności” również drugie półrocze br.

Z uwagi na wyczerpanie środków na dotacje do leasingu pojazdów zeroemisyjnych, NFOŚiGW i zawiesił przyjmowanie wniosków na ten cel z początkiem września 2024 roku. Wstrzymanie naboru przez NFOŚiGW oraz Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) nastąpiło z różnymi datami, co wynika z procedur udzielania dofinansowania – czytamy w rządowym komunikacie. NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska zabiegają o pieniądze na zwiększenie budżetu programu „Mój elektryk”. W grę wchodzi dotychczasowe źródło finansowani, jakim jest Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT), a także wsparcie ze strony Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jak podkreślono, proces ten jest długotrwały i wymaga wielu uzgodnień, w tym na poziomie Komisji Europejskiej.

Są dodatkowe miliony

Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania prac, wznowienie naboru zaplanowano od stycznia 2025 roku. „Mój elektryk”pojawił się w 2021 roku i nieprzerwanie dotuje elektromobilność w trybie ciągłym lub do wyczerpania środków na poszczególne nabory. Całkowity budżet programu wynosi 960 mln zł, z czego na dotacje do leasingu pojazdów zeroemisyjnych przeznaczono 660 mln zł. Pozostałe 300 mln zł przeznaczono na dotacje do zakupu pojazdów przez osoby fizyczne (100 mln zł) oraz przez przedsiębiorców i inne podmioty (200 mln zł).

Powoli, ale przybywa

Według danych z końca kwietnia 2024 roku w Polsce było zarejestrowane łącznie 64 495 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Przez pierwsze cztery miesiące br. ich liczba zwiększyła się o 7782 szt.

Źródło: NFOŚiGW , ISB News

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gigant AGD zamyka dwie fabryki. 1800 osób na bruk

Potężny śmigłowiec dla Polski? Nadlatuje Chinook

Niemcy odcinają żywotną arterię dla polskiego portu!

Oprac. GS