Miał być zasiłek 7 tys. zł, będzie 4 tys. zł. Klapa rządu

Jedną z najgłośniejszych zapowiedzi Donalda Tuska, obecnego premiera Polski, było podniesienie zasiłku pogrzebowego od lipca 2024 roku z 4000 zł do 6450 zł. Obietnica ta jest częścią szerszego pakietu propozycji wyborczych, który Platforma Obywatelska określa jako „100 konkretów”. Polacy mogą jednak spodziewać się kolejnego rozczarowania, podobnego do tego z 2010 roku. Wygląda na to, że obietnice pozostaną jedynie słowami, a rzeczywistość przyniesie dalsze rozczarowania finansowe.

Obietnice Donalda Tuska

Donald Tusk w 2023 roku podczas wystąpień w kolejnych miastach Polski zapewniał:

Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150 proc. płacy minimalnej – czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000 zł - mówił Donald Tusk podczas kampanii wyborczej.

Znów nie ma pieniędzy

Oświadczenie to budziło kontrowersje, zwłaszcza że w przeszłości, w 2010 roku, rząd Tuska obniżył ten zasiłek. Wówczas, zgodnie z zapisami budżetowymi, świadczenie to zostało zredukowane, co wywołało spore niezadowolenie wśród obywateli i ekspertów.

Jak się okazuje, analiza aktualnego stanu budżetu budzi nie zakłada podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Projekt budżetu na przyszły rok, opracowany przez Ministerstwo Finansów, nie przewiduje zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego.

Obecnie wynosi on 4000 zł i pozostaje na tym poziomie od 2011 roku, mimo rosnących kosztów usług pogrzebowych.

Obietnice ministra finansów

Minister finansów Andrzej Domański, w rozmowie z Polsatem, potwierdził, że zasiłek pogrzebowy zostanie podniesiony.

Widzimy miejsce do zwiększenia zasiłku pogrzebowego do kwoty 6450 zł. Do takiej kwoty chcemy, aby ten zasiłek wzrósł. Jednocześnie nie chcemy, aby ceny usług nie były zwiększane - powiedział minister finansów Andrzej Domański na antenie Polsatu w programie „Graffiti”.

Głos ekspertów

Eksperci zwracają uwagę, że obecne ceny pogrzebów w Polsce, które wynoszą średnio od 8 do 10 tys. zł, przewyższają aktualną wysokość zasiłku pogrzebowego.

Podsumowując, mimo głośnych deklaracji Donalda Tuska i obietnicy wzrostu zasiłku pogrzebowego, rzeczywistość pięknych słów nie ma odzwierciedlenia żadnego w budżecie.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z pochówkiem, takich jak opłaty za usługi pogrzebowe, zakup trumny, czy opłaty za cmentarz. W Polsce jego wysokość wynosi obecnie 4000 zł i nie była zmieniana od 2011 roku. Wartość ta jest ustalana na podstawie przepisów prawnych i może się różnić w zależności od obowiązujących regulacji.

Świadczenie to reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz inne przepisy związane z systemem zabezpieczenia społecznego. Zasiłek pogrzebowy jest przyznawany jednorazowo i wypłacany osobie, która poniosła koszty pogrzebu, zazwyczaj bliskim zmarłego lub osobom odpowiedzialnym za organizację pochówku.

jb

