Wyższy zasiłek pogrzebowy. "Widzimy miejsce na 6450 zł"

Widzimy miejsce do zwiększenia zasiłku pogrzebowego do kwoty 6450 zł. Do takiej kwoty chcemy, aby ten zasiłek wzrósł - powiedział minister finansów Andrzej Domański na antenie Polsatu w programie „Graffiti”.

Minister finansów Andrzej Domański był gościem programu „Graffiti”. Zapytany o obietnicę zwiększenia zasiłku pogrzebowego z 4000 do 7000 zł. odpowiedział:

Widzimy miejsce do zwiększenia zasiłku pogrzebowego do kwoty 6450 zł. Do takiej kwoty chcemy, aby ten zasiłek wzrósł . Jednocześnie nie chcemy, aby ceny usług nie były zwiększane

Informacje z lipca 2024 roku

Podwyżka zasiłku pogrzebowego może w przyszłości rodzić napięcia budżetowe - poinformował resort finansów w opinii do projektu ustawy.

MRPiPS skierowało do konsultacji projekt zwiększający zasiłek pogrzebowy do 7 tys. zł z 4 tys.

Należy mieć na uwadze, że proponowane zmiany zwiększają poziom wydatków sztywnych sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wzrost udziału wydatków sztywnych ma negatywny wpływ na elastyczność polityki fiskalnej i może w przyszłości rodzić napięcia przy konstrukcji budżetu państwa (konieczność spełnienia ograniczeń wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej) - napisał MF w opinii.

Analiza z lipca 2024 roku

MF podaje, że z uwagi na szacowany koszt przedmiotowego projektu (wg OSR ok. 25 mld zł w okresie 10 lat) należy wskazać, że jego realizacja w przyjętym kształcie, bez proporcjonalnego wzmocnienia strony dochodowej (wprowadzenie odpowiedniego działania w zakresie podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne), w warunkach obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących stabilizującej reguły wydatkowej wymusza odpowiednie zmniejszenie wydatków w innym obszarze.

Proponowany w projekcie wzrost wydatków ma niekorzystny wpływ na wykonanie limitu/kwoty SRW. Nowe wydatki jednostek objętych SRW muszą być sfinansowane w ramach przestrzeni wydatkowej wynikającej z SRW lub w wyniku repriorytetyzacji wydatków (wygospodarowanie oszczędności i przeznaczenie ich na sfinansowanie nowych wydatków) - napisano.

MF podaje, że zgodnie z treścią OSR, źródłem finansowania zadań wynikających z projektu ustawy będzie głównie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ze wskazaniem nadwyżki w funduszu rentowym.

Średnie pokrycie transferów na rzecz ludności przychodami ze składek wynosi ok. 80 proc., a więc w dalszym ciągu konieczne jest przekazywanie dotacji uzupełniającej na wpłaty świadczeń gwarantowanych z budżetu państwa. Zatem obciążanie FUS nowymi zobowiązaniami finansowymi będzie również wiązać się ze znacznym zwiększeniem wydatków budżetu państwa, co może mieć długofalowe konsekwencje dla stabilności finansów publicznych - podaje MF.

