Aktywny Rodzic nie ma pieniędzy

Sztandarowy program rządu natrafił na problemy. Część osób chcących skorzystać ze świadczeń w ramach Aktywnego Rodzica skarży się, że ZUS do tej pory nie przelał obiecywanych pieniędzy. Środki miały trafić na konta beneficjentów maksymalnie do 30 grudnia 2024 r. – informuje portal money.pl

Z nowego rządowego programu Aktywny Rodzic, który wyewoluował z przedwyborczej obietnicy Donalda Tuska dotyczącej „babciowego”, mogą korzystać rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. (…) Pierwsze pieniądze popłynęły do beneficjentów pod koniec listopada i były to środki za październik. W połowie grudnia 2024 roku Zakład podał, że kolejne transze świadczenia Aktywnie w żłobku będzie wypłacał 20 grudnia, a dziesięć dni później pieniądze miały popłynąć do świadczeniobiorców programów Aktywni rodzice w pracy i Aktywnie w domu - pisze money.pl

Nie wszyscy rodzice, którzy złożyli z wyprzedzeniem wniosek, doczekali się jednak przelewu, choć Zakład obiecywał, że stanie się to do 30 grudnia. (…) O opóźnieniach pisaliśmy już w listopadzie. Infolinia ZUS-u twierdziła wtedy, że wypłaty powinny docierać w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. To oznacza, że wnioskodawcy, którzy przesłali dokumenty do ZUS-u w październiku, powinni dostać pieniądze na początku grudnia.

Oprac. Sek

