Ci uchodźcy integrują się najszybciej! Kim są?

Ukraińcy integrują się w Szwecji szybciej niż inne grupy uchodźców - wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), zleconego przez rząd w Sztokholmie.

Według ankiety IOM 66 proc. Ukraińców, którzy na mocy unijnej dyrektywy osiedlili się w Szwecji, ma pracę. W 2023 roku takich osób wśród ukraińskich imigrantów było 56 proc. Sondaż dowodzi również, że obecnie 47 proc. Ukraińców posługuje się językiem szwedzkim, wobec 26 proc. w ubiegłym roku.

Zadowoleni z pobytu

Z badania wynika również, że wielu Ukraińców zadowolonych jest z pobytu oraz okazuje wdzięczność za okazaną pomoc. „Ukraińcy nadal dążą do większej stabilizacji w Szwecji oraz wykazują ograniczone zainteresowanie powrotem do kraju, nawet jeśli pozwoli na to sytuacja” - podkreślono w raporcie. Dodano, że „dzieje się tak, gdyż inwestycja w integrację ze szwedzkim społeczeństwem przynosi poprawę warunków życia i pracy”.

Jako trudności ukraińscy ankietowani wskazywali przeszkody z uznawaniem zawodu oraz z otrzymaniem meldunku, koniecznego do uzyskania uprawnień socjalnych. Rząd Szwecji zapowiedział ułatwienia w tym zakresie od 1 listopada. Wówczas Ukraińcy uzyskają prawo do wyższego zasiłku dla uchodźców oraz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, nie tylko jak obecnie w przypadku zagrożenia życia.

Dziesiątki tysięcy uchodźców

W Szwecji zarejestrowanych jest 39 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy. Jest to mniejsza liczba niż w sąsiedniej Norwegii, gdzie przyjęto ponad 70 tys. Ukraińców oraz Finlandii dokąd przyjechało po rosyjskiej inwazji ponad 60 tys. Oba nordyckie kraje mają dwukrotnie mniejszą populację niż Szwecja.

Islamscy imigranci jednak problemem?

Mniejszy napływ imigrantów z Ukrainy do Szwecji wyjaśniany był „złą sławą” kraju, który w ostatnich latach przyjął tysiące imigrantów z Syrii, Afganistanu i krajów Afryki Północnej, borykając się z problemami związanymi z integracją i przestępczością. W 2022 roku po ataku Rosji na Ukrainę na pełną skalę ówczesna socjaldemokratyczna premier Szwecji Magdalena Andersson przekonywała, że jej kraj nie będzie w stanie już wziąć tak dużej odpowiedzialności za przyjęcie uchodźców jak podczas kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Wówczas o azyl w Szwecji wystąpiło ponad 162 tys. osób.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kierowco, uważaj! Rząd szykuje nowy podatek!

Niemiecka „solidarność” gazowa. Wariant czeski

Znana niemiecka firma tonie. Pół miliarda euro długów

Pompy ciepła w opałach

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: