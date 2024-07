Czeskie pociągi pasażerskie między Warszawą a Krakowem?

Czeski przewoźnik pasażerski Leo Express chce rozszerzyć swoją siatkę połączeń. Tym razem po raz pierwszy chodzi o trasę wewnątrzkrajową – pomiędzy stolicą a Krakowem, obsługiwaną z wykorzystaniem Centralnej Magistrali Kolejowej.

Jak poinformował portal rynek-kolejowy.pl Leo Express złożył do Urzędu Transportu Kolejowego wniosek dotyczący uruchomienia połączenia pomiędzy polskimi miastami. Chce, żeby jego pociągi systematycznie kursowały na zasadach komercyjnych na trasie Kraków Główny-Warszawa Wschodnia-Kraków Główny. Wniosek dotyczy pięcioletniego pozwolenia – od 14 grudnia 2025 roku do 14 grudnia 2030 roku.

Pięć kursów dziennie

Czas przejazdu ma wynieść 2 godziny i 52 minuty. Odjazdy z Warszawy Wschodniej zaplanowano przez cały tydzień o godz.: 1:32, 3:32, 9:32, 15:32 i 18:32. Przyjazdy do Krakowa Głównego to kolejno godz.: 4:24, 6:24, 12:24, 18:24 i 21:24. Odjazd z krakowskiego dworca głównego wyznaczono na godz. 06:19, 12:19, 15:19, 19:19 i 21:19, a przyjazd do Warszawy Wschodniej to kolejno: 09:11, 15:11, 18:11, 22:11 i 00:11. W portalu-kolejowym.pl czytamy, że w obu kierunkach pociągi miałby zatrzymywać się na stacjach: Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Opoczno Południe i Włoszczowa Północ.

LEO EXPRESS: siatka połączeń pasażerskich

Jeżdżą z Pragi do Krakowa

Póki co składy czeskiego przewoźnika kursują tylko na trasie Kraków Główny-Praha hl.n.-Kraków Główny. Pociągi w kierunku Czech odjeżdżają raz dziennie – w poniedziałki, piątki i soboty. Z kolei pociągi do Polski kursują w czwartki, piątki i niedziele.

Połączą Pragę z Wrocławiem

Niedawno Urząd Transportu Kolejowego zgodził się, żeby składy z logo Leo Express przewoziły pasażerów na trasie Wrocław Główny-Praha hl.n.-Wrocław Główny. Koncesja obowiązuje przez 5 lat – od 15 grudnia 2024 roku do 15 grudnia 2029 roku. To trasa, którą weekendowo przewoźnik obsługiwał już wcześniej we współpracy z Kolejami Dolnośląskimi. Pociągi będą kursować codziennie, a czas przejazdu wyniesie 4 godziny. Odjazdy z Wrocławia Głównego zaplanowano na godz.: 5:00, 9:00, 13:00 i 17:00, zaś z Pragi na godz.: 7:00, 11:00, 15:00 i 19:00.

Źródło: rynek-kolejowy.pl

Oprac. GS

