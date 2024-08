Kredyt naStart. Starcie ministrów przenosi się do rządu

Na jednym z najbliższych posiedzeń KERM wiceminister rozwoju Krzysztof Paszyk (PSL) przedstawi program kredyt naStart i inne rozwiązania dotyczące dostępności mieszkań - zapowiedział w środę minister finansów Andrzej Domański. Bardzo krytyczną ocenę projektu podtrzymuje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050).

„Jeżeli chodzi o kredyt naStart, to na jednym z najbliższych posiedzeń Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pan minister rozwoju Krzysztof Paszyk będzie przedstawiał zarówno ten program, jak i inne rozwiązania w obszarze zwiększenia dostępności mieszkań. Dla mnie bardzo, bardzo istotne jest to, abyśmy pamiętając o tej stronie popytowej, również nie zapominali o stronie podażowej. Żeby mieszkania w Polsce był tańsze, musi się ich po prostu budować więcej. I wiem po moich wcześniejszych rozmowach z panem ministrem Paszykiem, że jego myślenie jest podobne” - powiedział szef resortu w środę w radiu Zet.

„Czekam na jedno z najbliższych posiedzeń Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów” - dodał Domański.

Pytany o wysoki koszt kredytu, Domański zaznaczył, że jest on przede wszystkim zdeterminowany wysokością stóp procentowych, które wyznacza Rada Polityki Pieniężnej, a na decyzję tego organu Ministerstwo Finansów nie ma wpływu.

„To ciało niezależne. Narodowy Bank Polski jest niezależny. Dla mnie ta niezależność jest bardzo istotna” - powiedział szef resortu. „Widzimy, że na tle innych państw Europy te stopy procentowe są wysokie” – dodał.

Minister funduszy nie szczędzi krytyki

O polityce mieszkaniowej mówiła także minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w środę w Polsat News. Pytana o program dotowania kredytów hipotecznych i zapowiedź braku poparcia Polski 2050 dla programu kredyt naStart, podkreśliła, że ”polityka mieszkaniowa to kolejna wielka, trudna rzecz„.

Kredyt „Na Start” da zysk głównie bankom i deweloperom, a ceny wzrosną. W sprawie mieszkań nie da się wrzucić cukierka, żeby od razu było słodko.

„To jest coś, co musimy rozwiązać - ludzie nie chcą mieć dzieci, jak nie mają perspektyw na mieszkanie, przede wszystkim trzeba zwiększać podaż mieszkań” - zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Minister dodała, że ”jeśli dajemy społeczne budownictwo mieszkaniowe z możliwością dojścia do własności w małych miastach, to wtedy zatrzymujemy młodych ludzi i rodziny w małych miastach, oni nie muszą uciekać do wielkich metropolii„.

Opozycja: Dyletanci!

Sytuację pata z programem promocji finansowania zakupu mieszkania skomentował w mediach społecznościowych europoseł PiS Waldemar Buda, były minister funduszy i polityki regionalnej:

Nie ma kredytu 2%, nie ma kredytu PSL 1,5%,nie ma kredytu PO 0%, a ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły o 9,4% od początku 2024 roku! Co więcej, w I kwartale 2024 ceny rosły szybciej niż III i IV kwartale w 2023! Dyletanci!

Założenia projektu kredytu naStart

Przed trzema tygodniami na stronach Rządowego Centrum Legislacji poinformowano, że projekt ustawy o kredycie naStart został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów.

Z projektu wynika, że koszt dopłat do kredytów mieszkaniowych w przyszłym roku wyniesie ponad 1,15 mld zł, a w ciągu 10 lat będzie to łącznie prawie 19,4 mld zł.

Projekt przewiduje m.in. nowelizację ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która zwiększy w latach 2024-2032 roczne kwoty maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat kredytów. Dzięki temu w latach 2024-2025 udzielonych ma być łącznie ok. 100 tys. kredytów, przy założeniu, że średnia kwota kredytu - w każdym z lat realizacji programu - wynosi 410 tys. zł.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia skumulowanego popytu na kredyty, w ustawie przewidziano „rozwiązania zapewniające równomierny rozkład popytu rynkowego oraz względną ciągłość akcji kredytowej„. „Z wyjątkiem pierwszych dwóch kwartałów funkcjonowania nowego programu proponuje się, aby w każdym kwartale po zarejestrowaniu w systemie ewidencji dopłat 15 tys. wniosków o hipoteczny kredyt #naStart złożonych w tym kwartale wraz z wnioskiem o dopłaty do rat kredytu okres przyjmowania nowych wniosków był okresowo wstrzymany, do początku kolejnego kwartału” - przekazano w OSR.

Jak zauważono, przy projektowaniu tego rozwiązania wzięto pod uwagę doświadczenia z programami wsparcia kredytowego realizowanymi w przeszłości. Zjawisko skumulowanego popytu na kredyty stanowiło - w opinii projektodawcy - czynnik negatywnie oddziałujący na rynek mieszkaniowy, powodujący okresowy stan znacznej nierównowagi rynkowej. Skutkiem tego wpływu była presja na wzrost cen mieszkań oraz zaburzone procesy decyzyjne dotyczące zarówno strony podażowej jak i popytowej.

Na 15 lat ze stałą stopą oprocentowania

Kredyt naStart ma być udzielany na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy.

Wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Bezdzietni uzyskają dopłatę do rat z oprocentowaniem 1,5 proc. Rodziny z jednym dzieckiem - 1 proc., z dwojgiem 0,5 proc., a z trojgiem i więcej - 0 proc.

W projekcie przyjęto też kwoty określające maksymalną podstawę naliczenia dopłat do rat, biorąc przy tym pod uwagę liczbę dzieci: 200 tys. zł w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego, 400 tys. zł w przypadku 2-osobowego, 450 tys. zł w przypadku 3-osobowego, 500 tys. zł w przypadku 4-osobowego i 600 tys. zł w przypadku 5-osobowego gospodarstwa domowego.

