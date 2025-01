Już rok się w rządzie kłócą o zasiłek pogrzebowy! I nic

Podniesienie kwoty do 7 tys. zł i jej fakultatywny wzrost po corocznej weryfikacji cen realnych wybranych usług pogrzebowych zamiast waloryzacji zakłada najnowsza wersja projektu MRPiPS w sprawie zasiłku pogrzebowego. Ministerstwo Finansów zaapelowało o ustalenie stałej kwoty.

Stały Komitet Rady Ministrów pracuje nad nową wersją projektu ustawy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej zasiłku pogrzebowego.

Proponowane obecnie zmiany zakładają wzrost kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł.

Nie będzie automatycznej waloryzacji tylko fakultatywna weryfikacja

W nowej wersji projektu ministerstwo zrezygnowało z corocznej waloryzacji kwoty zasiłku o wskaźnik inflacji. Zamiast tego przewiduje coroczną (od 2027 r.) weryfikację kwoty zasiłku pogrzebowego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

IPiSS miałby zostać zobligowany do opracowania koszyka usług funeralnych i monitorowania wzrostu cen realnych corocznie, w terminie do 1 marca. „Następnie wzrost realny tak skonstruowanego koszyka usług funeralnych będzie weryfikowany o wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych na podstawie minimum socjalnego i cen wybranych usług pogrzebowych uwzględnionych w zbiorze cen GUS” - czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonym do projektu. O podwyższeniu zasiłku pogrzebowego, w wyniku weryfikacji, decydować miałaby Rada Ministrów.

Resort finansów chce stałej kwoty bez żadnych zmian

Z przedstawionymi przez MRPiPS rozwiązaniami nie zgadza się Ministerstwo Finansów, które w uwagach do projektu zaapelowało we wtorek, aby kwota zasiłku pogrzebowego była ustalona w stałej, zaproponowanej wysokości, tj. w kwocie 7000 zł. Resort chce wykreślenia zapisów o weryfikacji.

We wcześniejszej wersji projektu także pojawiały się rozbieżności między resortami - dot. kwoty podwyżki. MF chciało bowiem wzrostu zasiłku do ok. 6 tys. 450 zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Odjechany plan Brukseli: ogólnounijne dopłaty do e-aut!

Rzeź na Wall Street! Z giełdy wyparował bilion dolarów

Szkoły prywatne lepsze od publicznych. „Masowa ucieczka”

»»Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska: rząd Tuska hamuje ważną inwestycję w Małaszewiczach - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24